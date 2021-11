Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Πλεύρης: Το καλό και το κακό σενάριο για την πανδημία

Τι είπε ο Υπουργός Υγείας σχετικά με το ενδεχόμενο επιβολής νέων περιοριστικών μέτρων, αλλά και για την πορεία των εμβολιασμών.

Δεν θα υπάρξει “απαγορευτικό”, ούτε υπάρχει σχετική εισήγηση από την επιστημονική επιτροπή, ανέφερε ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, σε συνομιλία του με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες. Σημείωσε επίσης ότι οι εμβολιασμοί με την τρίτη δόση πάνε πάρα πολύ καλά, αν και δεν καταγράφεται ενδιαφέρον από τις μεγάλες ηλικίες για την πρώτη δόση.

Στην πίεση του κύματος δεν έχουμε τους εμβολιασμούς που θέλουμε, αλλά τρέχουν πλέον με ρυθμούς Μαρτίου, είπε ο κ. Πλεύρης και προσέθεσε: «Η τρίτη δόση πάει πάρα πολύ καλά και θα κλείσει θετικά, ωστόσο, δεν καταγράφεται ενδιαφέρον πρώτης δόσης στις μεγάλες ηλικίες, άνω των 60 ετών»

Αναφερόμενος στην αποτελεσματικότητα των πρόσφατων μέτρων, είπε ότι έχει “τσιμπήσει” η νεολαία που έχει νιώσει “ασφυκτική πίεση”.

Για τα ποσοστά εμβολιασμού στο Υπουργείο Υγείας, είπε ότι είναι στο 75%. Έχω 25% ανεμβολίαστους, και στον ΕΟΦ είναι αντίστοιχα λίγο χαμηλότερα, είπε ο κ. Πλεύρης.

Ερωτηθείς για τα στοιχεία της πανδημίας, είπε ότι τώρα θα αυξάνονται και τα νούμερα, με το καλό σενάριο να θέλει την κορύφωση (των κρουσμάτων) στην πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου και το κακό σενάριο να βλέπει την κορύφωση μετά τα Χριστούγεννα.

Σύμφωνα πάντως με τον Υπουργό Υγείας, υπάρχει σταθεροποίηση στις περιφέρειες που μας απασχολούν αυτό το διάστημα: Στη Θεσσαλία μπορούμε να μιλάμε για πτώση και στη Θεσσαλονίκη υπάρχει σταθεροποίηση, είπε ο κ. Πλεύρης. Έχουν ενδιαφέρον, προσέθεσε, κάποια δεδομένα, όπως ότι η Αθήνα, με τα +300 κρούσματα, “παράγει” λιγότερες ΜΕΘ από ότι στη Θεσσαλονίκη.

Τέλος, επανέλαβε ότι “απαγορευτικό” δεν θα γίνει για επιστημονικούς λόγους. Όπως είπε, έχει εμβολιαστεί το 73% του ενήλικου πληθυσμού και δεν κινδυνεύει με βαριά νόσηση. «Ούτε στην (επιστημονική) επιτροπή πλέον καταγράφεται τάση εισήγησης για lockdown» είπε χαρακτηριστικά.

