Πολιτική

Μητσοτάκης προς Βαρθολομαίο: Διαρκής η στήριξη της Ελλάδας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρωθυπουργός υποδέχθηκε το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Ποια θέματα συζήτησαν.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, στο πλαίσιο της επίσκεψης που πραγματοποιεί στην Αθήνα για τον εορτασμό για τα 30 έτη από την εκλογή του στον Οικουμενικό Θρόνο.

Κατά την έναρξη της συνάντησης ακολούθησε ο παρακάτω διάλογος:

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Πόσο χαίρομαι Παναγιώτατε που σας υποδέχομαι στην Αθήνα, στο Μέγαρο Μαξίμου, διερμηνεύοντας πιστεύω τα αισθήματα αγάπης και εκτίμησης όλων των Ελλήνων.

Είναι πολύ σημαντική επίσκεψη αυτή η οποία κάνετε, που συμπίπτει και με τα 30 χρόνια της σπουδαίας διακονίας σας. Και είμαι προσωπικά πολύ συγκινημένος που μου δίνεται η δυνατότητα να σας υποδεχθώ και επίσημα με την ιδιότητα την οποία κατέχω. Θα έχουμε και πάλι την ευκαιρία να κάνουμε μία πολύ ουσιαστική συζήτηση.

Ενθυμούμαι ακόμα, με εξαιρετικά αισθήματα, την επίσκεψη την οποία είχα κάνει στον τόπο σας, στην Ίμβρο, και πόσο ζεστά με είχατε υποδεχθεί. Και πράγματι είναι μια σπουδαία στιγμή, πιστεύω, η επίσκεψή σας για όλους τους Έλληνες».

Οικουμενικός Πατριάρχης: «Και αυτήν τη φορά ως Πρωθυπουργός να μας έρθετε πάλι, θα είναι μεγάλη ενίσχυση για τους ολίγους Χριστιανούς που απέμειναν εκεί.

Εγώ εκφράζω, εξοχότατε, τα καλύτερα αισθήματα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Εμού προσωπικώς και των συνοδών μου, Αγίων Αρχιερέων, προς το πρόσωπό σας και προς το έργο το οποίο επιτελεί η κυβέρνησή σας για το καλό το ελληνικού λαού, για τους απανταχού Ορθοδόξους, για τα Πατριαρχεία τα Πρεσβυγενή. Σας είμαστε ευγνώμονες.

Αυτή τη φορά ήρθα στην Ελλάδα κατόπιν προσκλήσεως του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών, του αγαπητού αδελφού κ. Ιερωνύμου, με τον οποίο είχαμε την ευλογία του Θεού να συλλειτουργήσουμε χθες, εν μέσω πυκνού εκκλησιάσματος. Και να γιορτάσουμε τα 30 χρόνια τα οποία με αξίωσε ο Θεός να διανύσω -μέχρι σήμερα- επί του Πατριαρχικού Θρόνου.

Προσπαθώ να κάνω το καλύτερο δυνατό για την Εκκλησία και για το γένος μας. Πάντοτε με τη βοήθεια της Ελληνικής Κυβερνήσεως, της Εκκλησίας της Ελλάδος και όλων των καλών απανταχού αδελφών Ορθοδόξων, οι οποίοι σέβονται και τιμούν το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο.

Ευχαριστώ που μέσα στις πάρα πολλές απασχολήσεις σας, μόλις προ ολίγου είδα ότι μιλούσατε στη Βουλή, εξασφαλίσατε χρόνο και για μένα και για τη συνοδεία μου. Οπωσδήποτε θα έχουμε να ανταλλάξουμε πολλά πράγματα κοινού ενδιαφέροντος.

Σας ευχαριστώ, λοιπόν, γι’ αυτήν την ευκαιρία που μου δίνετε και παρακαλώ να διαβιβάσετε τις καλύτερες ευχές μου στην οικογένειά σας και στους Υπουργούς σας και την ευλογία της μητρός Εκκλησίας στον ελληνικό λαό».

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ».

Ο Πρωθυπουργός ευχήθηκε στον Οικουμενικό Πατριάρχη για την επέτειο της Πατριαρχικής του διακονίας και τον ευχαρίστησε για τον άριστο τρόπο με τον οποίο ανταποκρίθηκε στην υψηλή αποστολή του. Κατά τη συνάντηση οι δύο άνδρες αντάλλαξαν απόψεις για τα εκκρεμή ζητήματα που αφορούν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και την ελληνική μειονότητα στην Τουρκία. Μείζον ζήτημα αποτελεί, μεταξύ άλλων, η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Ο Πατριάρχης ενημέρωσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις τελευταίες εξελίξεις σε συνέχεια και της πρόσφατης επίσκεψής του στις ΗΠΑ και τις επαφές που είχε με την αμερικανική ηγεσία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαβεβαίωσε τον Παναγιώτατο για τη διαρκή στήριξη της Ελλάδος σε διμερές και διεθνές επίπεδο στα δίκαια αιτήματα του Οικουμενικού Θρόνου που σχετίζονται με τη θρησκευτική ελευθερία των Ορθοδόξων χριστιανών στην Τουρκία, επανέλαβε την αμέριστη συμπαράσταση στην αποστολή της Μητέρας Εκκλησίας στην Κωνσταντινούπολη και διαβεβαίωσε για τη συνέχιση της προάσπισης του κύρους του Πατριαρχείου και των ιστορικών του δικαιωμάτων. Τόνισε, επίσης, πως η επαναλειτουργία της Σχολής της Χάλκης παραμένει υψηλή προτεραιότητα.

Τέλος ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον Παναγιώτατο για την άριστη μεταξύ τους επικοινωνία, επανέλαβε τα αισθήματα υψηλής εκτίμησης που τρέφει προς το πρόσωπό του και εξέφρασε ικανοποίηση για την αμοιβαίως επωφελή ανταλλαγή σκέψεων και απόψεων.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Πλεύρης: Το καλό και το κακό σενάριο για την πανδημία

Μέτρα στήριξης σε υγειονομικούς, συνταξιούχους και ΑμΕΑ - Τα ποσά και τα κριτήρια

Κόρεϊ Μάνιγκολτ: Η στιγμή της επίθεσης στον μπασκετμπολίστα της ΑΕΛ (βίντεο)