Κρήτη: Διάσωση γύπα στο φαράγγι της Εργάνου (βίντεο)

Καρέ - καρέ η διάσωση του εγκλωβισμένου γύπα, μετά από μια ριψοκίνδυνη κατάβαση απο τα μέλη Ορειβατικού Συλλόγου που τον εντόπισαν.

Ένας μεγάλος γύπας εγκλωβίστηκε στο φαράγγι της Εργάνου, στην Κρήτη.

Το άγριο πουλί, που είχε τραυματιστεί, διέσωσαν μέλη του Κέντρου Κατάβασης Φαραγγιών του ΕΟΣ Ηρακλείου.

Τα μέλη του Κέντρου Κατάβασης Φαραγγιών του ΕΟΣ Ηρακλείου χρησιμοποίησαν τον ειδικό εξοπλισμό τους για να φτάσουν στον παγιδευμένο γύπα, κάνοντας κατάβαση στο φαράγγι και κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν.

Ο γύπας είχε εγκλωβιστεί μέσα στο φαράγγι της Εργάνου, καθώς είχε τραυματιστεί στην μία φτερούγα του.

Τα μέλη του Κέντρου Κατάβασης Φαραγγιών του ΕΟΣ Ηρακλείου μετέφεραν τον γύπα με ασφάλεια στους ειδικούς του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, οι οποίοι θα παράσχουν στο άγριο ζώο κάθε αναγκαία ιατρική φροντίδα.

Πηγή βίντεο: facebook / canyoningcrete

