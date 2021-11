Κοινωνία

Κολωνάκι: Παιδί έπεσε από μπαλκόνι 6ου ορόφου

Διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διασωληνώθηκε.

Σοκ στο κέντρο της Αθήνας, όπου ένα κοριτσάκι έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, πρόκειται για ένα 13χρονο κορίτσι, το οποίο – υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες – έπεσε από μπαλκόνι 6ου ορόφου κτηρίου στο Κολωνάκι.

Το κορίτσι μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο Νοσοκομείο Παίδων, όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένο.

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

