Πολιτισμός

Άρης Σερβετάλης: έφυγε από παράσταση μόνο για εμβολιασμένους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πράξη έκανε ο ηθοποιός την προειδοποίηση του προς τους υπεύθυνους του θεάτρου, λόγω των νέων μέτρων. Πρόωρη “αυλαία έριξε” η παράσταση.

Αποχώρησε από την παράσταση «Ρινόκερος» ο Άρης Σερβετάλης, καθώς δεν ήθελε να παίζει μόνο για εμβολιασμένους.

Ο δημοφιλής ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί και στην κινηματογραφική επιτυχία «Ο Άνθρωπος του Θεού», είχε δηλώσει σε παράγοντες της παράστασης ότι δεν πρόκειται να δεχθεί τον οποιοδήποτε διαχωρισμό ανθρώπων και είχε προειδοποιήσει ότι θα αποχωρήσει σε περίπτωση που τα θέατρα υποδέχονται μόνο εμβολιασμένους.

Σύμφωνα με τα νέα μέτρα, από σήμερα Δευτέρα 22 Νοεμβρίου, κλείνουν οι πόρτες των θεάτρων σε ανεμβολίαστους, ενώ μέχρι χθες, η είσοδος σε ανεμβολίαστους επιτρεπόταν με την επίδειξη αρνητικού rapid test.

Μετά την απόφαση του Άρη Σερβετάλη, η παράσταση «Ρινόκερος» στο θέατρο «Κιβωτός» έριξε αυλαία.

Πηγή: kathimerini.gr





Ειδήσεις σήμερα:

Κολωνάκι: Παιδί έπεσε από μπαλκόνι 6ου ορόφου

Θεμιστοκλέους - Εμβολιασμοί: ποιοι δεν θα κάνουν τρίτη δόση

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Δευτέρας