Σταϊκούρας για “πράσινο” ομόλογο: Εξετάζεται η έκδοσή του μέσα στο 2022

Βασικός πυλώνας η ευθυγράμμιση της οικονομικής μεγέθυνσης με τους φιλόδοξους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς εθνικούς στόχους, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών.

«Για την Ελλάδα, η ευθυγράμμιση της οικονομικής μεγέθυνσης με τους φιλόδοξους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς εθνικούς στόχους αποτελεί βασικό πυλώνα της πολιτικής μας». Αυτό ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, σε ομιλία του στην παρουσίαση του βιβλίου του επίκουρου καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Αναστάσιου Σεπετή “Χρηματοοικονομικά της Αειφόρου Ανάπτυξης”.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, οι εν λόγω στόχοι και πολιτικές έχουν ρητά τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα και υποστηρίζονται περαιτέρω από τον Στρατηγικό Σχεδιασμό για την Κυκλική Οικονομία και τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση. Το δε Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” αποτελεί παράδειγμα βιώσιμης χρηματοδότησης, έχοντας συμπεριλάβει επενδύσεις οι οποίες στο σύνολό τους συμφωνούν με την “Αρχή Μη Πρόκλησης Σημαντικής Βλάβης” της Ευρωπαϊκής Ταξινομίας.

Επεσήμανε δε, ότι στις δράσεις που προωθεί το Υπουργείο συμπεριλαμβάνονται η πρόθεση να εξεταστεί η έκδοση κρατικού “πράσινου” ομολόγου εντός του 2022, καθώς και η επιδίωξη για συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να καταρτιστεί μια συνεκτική Εθνική Στρατηγική Βιώσιμης Χρηματοδότησης.

«Επιδίωξη του Υπουργείου Οικονομικών, σε συνεργασία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την Τράπεζα της Ελλάδας και τα ενδιαφερόμενα - από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα - μέρη, είναι η διασφάλιση ότι τα νέα πρότυπα αειφορίας και οι διαδικασίες δημοσιοποίησης θα αποτελέσουν εργαλείο ανάπτυξης και εξωστρέφειας του εγχώριου χρηματοπιστωτικού τομέα και των ελληνικών επιχειρήσεων», κατέληξε στην ομιλία του ο Υπουργός.

