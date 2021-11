Κόσμος

Βουλγαρία: Φονική πυρκαγιά σε γηροκομείο (βίντεο)

Πολύνεκρη τραγωδία συγκλονίζει τη γειτονική χώρα. Οίκος ευγηρίας, στον οποίο διέμεναν 58 ηλικιωμένοι, τυλίχθηκε στις φλόγες.

Εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που ξέσπασε σε οίκο ευγηρίας στο χωριό Ρόγιακ, στην ανατολική Βουλγαρία και κάποιοι από τους τρόφιμους τραυματίστηκαν εισπνέοντας τους καπνούς, όπως έγινε γνωστό από έναν υψηλόβαθμο αξιωματούχο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η φωτιά ξεκίνησε από την ξύλινη οροφή του κτηρίου, αργά απόψε. Στο γηροκομείο ζούσαν 58 ηλικιωμένοι, σύμφωνα με τον Τιχομίρ Τότεφ, τον επικεφαλής της τοπικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

«Όταν έφτασαν τα έξι πυροσβεστικά οχήματα, η στέγη είχε τυλιχθεί στις φλόγες και έβγαινε μαύρος καπνός. Οι πυροσβέστες άρχισαν να απομακρύνουν τους τροφίμους, όμως δυστυχώς ορισμένοι έχασαν τη ζωή τους», είπε.

Για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργείται έρευνα.

