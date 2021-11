Κοινωνία

Λεωφόρους Κηφισού: Νταλίκα στο αντίθετο ρεύμα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκτός ρεύματος κυκλοφορίας της βγήκε νταλίκα που κινείτο στη λεωφόρο Κηφισού.

Σε διαχωριστικά μπάρα προσέκρουσε νταλίκα στη λεωφόρου Κηφισού, στη γέφυρα Τσούντα, λίγο πριν από τη Νέα Χαλκηδόνα, τα ξημερώματα της Τρίτης.

Η νταλίκα ήταν στο ρεύμα προς Λαμία και βγήκε στο αντίθετο ρεύμα.

Ο οδηγός της τραυματίστηκε ελαφρά.

Στο σημείο δημιουργήθηκε κίνηση και ουρά οχημάτων και στα δύο ρεύματα.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι την Τρίτη

ΕΟΔΥ: rapid test την Τρίτη σε 172 σημεία

Λεωφόρους Κηφισού: Νταλίκα στο αντίθετο ρεύμα (βίντεο)