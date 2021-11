Οικονομία

Μέτρα στήριξης σε υγειονομικούς: Πότε θα καταβληθούν τα χρήματα

Οι δικαιούχοι και τα κριτήρια για τη χορήγηση των παροχών προς τους υγειονομικούς.

Πριν από το τέλος του έτους θα καταβληθούν οι έξτρα παροχές, προς τους υγειονομικούς πρώτης γραμμής, τους χαμηλοσυνταξιούχους και τους ΑμΕΑ, που ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός.

Το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί ανέρχεται σε 338,5 εκατ. που το σύνολό του προέρχεται από την μεγαλύτερη του αναμενομένου μεγέθυνση της οικονομίας. Ο στόχος της κυβέρνησης είναι διττός, από την μία να επιβραβεύσει τους υγειονομικούς για τον καθημερινό αγώνα που δίνουν στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση της πανδημίας και από την άλλη να στηρίξει χαμηλοσυνταξιούχους και ΑμΕΑ να ανταπεξέλθουν στο αυξημένο κόστος της καθημερινότητας, εξαιτίας των υψηλών τιμών στην ενέργεια και σε βασικά είδη.

Να σημειωθεί ότι οι παροχές που εξήγγειλε από του βήματος της Βουλής ο Κυρ. Μητσοτάκης, τα 250 ευρώ βοήθημα στους συνταξιούχους κάτω των 600 ευρώ και στους ΑμΕΑ δικαιούχους ΟΠΕΚΑ, καθώς και ο έξτρα κατά το ήμισυ μισθός σε 100.000 υγειονομικούς της πρώτης γραμμής, έχουν συνολικό δημοσιονομικό κόστος ύψους 338,5 εκατ. ευρώ.

Οι δικαιούχοι εκτιμάται ότι υπερβαίνουν το ένα εκατομμύριο και σε αυτούς θα πρέπει να προστεθούν και οι εκείνοι που λαμβάνουν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, οι οποίοι στις 15 Δεκεμβρίου θα δουν διπλάσιο ποσό στους λογαριασμούς τους.

Αναλυτικά οι δικαιούχοι της νέας αυτής έκτακτης παροχής:

1. Οι υγειονομικοί: Περίπου 100.000 υγειονομικοί και εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ θα λάβουν επίδομα, ίσο προς το ήμισυ του καταβαλλομένου μηνιαίου βασικού μισθού. Η πληρωμή θα γίνει με την μισθοδοσία στα τέλη Δεκεμβρίου στους υγειονομικούς των νοσοκομείων, των κέντρων υγείας και του ΕΚΑΒ. Το συνολικό κόστος υπολογίζεται σε 90 εκατ. ευρώ.

2. Χαμηλοσυνταξιούχοι: Περίπου 800.000 χαμηλοσυνταξιούχοι, με απολαβές κάτω των 600 ευρώ, θα λάβουν από 250 ευρώ έκαστος, καθώς και επιπλέον 50 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος. Θα λάβουν συνολικά 205 εκατομμύρια ως ενίσχυση για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων στην ενέργεια και σε βασικά είδη.

3. ΑμΕΑ: Επίσης από 250 ευρώ, επιπλέον βοήθημα θα λάβουν 173.000 συμπολίτες μας με αναπηρία για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων στην ενέργεια και σε βασικά είδη. Δικαιούχοι είναι όσοι λαμβάνουν επίδομα ΑΜΕΑ του ΟΠΕΚΑ. Το κόστος ανέρχεται σε 43,5 εκατ. ευρώ.

Τα κριτήρια για τους συνταξιούχους είναι:

• Να έχουν δηλώσει ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα έως 7.200 ευρώ, δηλαδή εισοδήματα από συντάξεις μέχρι και 600 ευρώ

• ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 14.400 ευρώ.

• συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού μέχρι 200.000 ευρώ αθροιστικά για όλο το νοικοκυριό.

