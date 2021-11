Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Καπραβέλος: Στις 50 εισαγωγές, οι 10 – 11 είναι πλήρως εμβολιασμένοι

«Οδηγούμαστε σε τραγωδία» επεσήμαναν οι δύο καθηγητές, Σπαντιδέας και Καπραβέλος, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» και τον ΑΝΤ1 μίλησαν ο καθηγητής του ΕΚΠΑ, κ.Σπαντιδέας και ο πνευμονολόγος Νικόλαος Καπραβέλος, μετά το χθεσινό σοκ των 105 και πλέον θανάτων και τον 608 διασωληνωμένων.

Όπως επεσήμανε ο κ. Σπαντιδέας, βάσει των ιατρικών μοντέλων, οι αριθμοί αυτοί θα αυξηθούν το Δεκέμβριο.

Έκανε λόγο για «βάναυση» πανδημία και ειδική αναφορά στις ΗΠΑ, αφού είναι η «θανατηφόρα πανδημία που έχει πλήξει τις ΗΠΑ».

Ερωτηθείς για την αύξηση των κρουσμάτων παρά το γεγονός ότι μεγάλο μέρος του πληθυσμού είναι εμβολιασμένο, εξήγησε πως «Ο εμβολιασμένος χρειάζεται πολύ μεγάλο διάστημα να μεταδώσει, σε αντίθεση μετον ανεμβολίαστο που τον κολλάει σε ελάχιστο χρόνο», τονίζοντας ότι έχει υπάρξει χαλάρωση στα μέτρα προστασίας.

Ενώ όσο αφορά στα μέτρα, έκρινε πως πρέπει να επανεξετάζονται κάθε εβδομάδα και σημειώνοντας ότι τόσοι οι γιατροί όσο και οι πολιτικοί έχουν κι άλλα «όπλα στη φαρέτρα» τους προέβλεψε ότι θα πάμε σε μέτρα όπως της Αυστρίας.

Καπραβέλος: οδηγούμαστε σε τραγωδία

Ο Νίκος Καπραβέλος εξήγησε, από την πλευρά του πως, «στις 50 εισαγωγές, οι 10-11 είναι πλήρως εμβολιασμένοι», τονίζοντας πως είναι λάθος το ότι «οι οι εμβολιασμένοι είναι άτρωτοι» και όπως και ο κ.Σπαντιδέας τόνισε την ανάγκη της επαναφοράς της μάσκας και της τήρησης των μέτρων καθολικά.

«Ο εμβολιασμός έφερε χαλάρωση κι αυτό φέρνει νέα κρούσματα», παρατήρησε και προέβλεψε ότι, «φλερτάρουμε με πενταψήφιο αριθμό κρουσμάτων και τριψήφιο θανάτων».

«Οδηγούμαστε σε μία τραγωδία», εξέφρασε τη βεβαιότητα, περιγράφοντας πως «πάμε σε μία πανδημία ανεμβολιάστων και σε αυτήν συμμετέχουν και οι εμβολιασμένοι».

«Δεν προλαβαίνουμε να χτίσουμε τείχος ανοσίας, ποτέ μη λες ποτέ, μπροστά μας είναι πιο περιοριστικά μέτρα», σχολίασε για τα μέτρα που λαμβάνονται κι αυτά που πρόκειται να έρθουν.

Τέλος, είπε πως στο Παπανικοάλου από τους 64 νεκρούς που είχαν τον τελευταίο μήνα, το 85% ήταν ανεμβολίαστοι, οι υπόλοιποι όμως ήταν ηλικιωμένοι με υποκείμενα που δεν είχαν προλάβει να κάνουν την 3η δόση».