Κόσμος

Βραζιλία: Πτώματα βρέθηκαν σε έλος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα πτώματα είχαν πεταχτεί στο έλος και έφεραν σημάδια βασανισμού υποστηρίζουν κάτοικοι της περιοχής.



Κάτοικοι στα περίχωρα του Ρίο ντε Τζανέιρο βρήκαν τα πτώματα τουλάχιστον οκτώ ανθρώπων σε ένα μαγκρόβιο έλος, έπειτα από παρατεταμένη ανταλλαγή πυρών με την τοπική αστυνομία.

Τα πτώματα εντοπίστηκαν κοντά σε ένα συγκρότημα από παράγκες, το Σαλγκουέιρο, στην κωμόπολη Σάο Γκονσάλο, μια φτωχή και βίαιη περιοχή που ανήκει στο μητροπολιτικό Ρίο, στην Βραζιλία.

Οι ντόπιοι είπαν σε μέσα ενημέρωσης ότι πιστεύουν πως θα βρεθούν και άλλα θύματα.

«Τα πτώματα είχαν πεταχτεί στο έλος και έφεραν σημάδια βασανισμού. Τα είχαν στοιβάξει το ένα πάνω στο άλλο. Ήταν σίγουρα μια σφαγή», είπε ένας κάτοικος στον ειδησεογραφικό ιστότοπο G1. Άλλοι κάτοικοι, που ζήτησαν να μην κατονομαστούν, έδωσαν παρόμοιες εικόνες σε άλλα μμε.

Τα πτώματα βρέθηκαν μετά την αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή, που κράτησε όλο το Σαββατοκύριακο, με αφορμή τον θάνατο ενός ντόπιου αστυνομικού ενώ περιπολούσε εκεί, το Σάββατο.

Η στρατιωτική αστυνομία δεν απάντησε στις κατηγορίες των κατοίκων ότι αξιωματικοί της εμπλέκονται σε βασανιστήρια και σε μαζικές εκτελέσεις. Στην ανακοίνωσή της ανέφερε μόνο ότι «μέχρι στιγμής, έχουν βρεθεί οκτώ πτώματα».

Η αστυνομία υποστήριξε ότι παρενέβη για να «σταθεροποιήσει» την περιοχή μετά τις βίαιες ενέργειες συμμοριών εμπόρων ναρκωτικών.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – Καπραβέλος: Στις 50 εισαγωγές, οι 10 – 11 είναι πλήρως εμβολιασμένοι

ΕΟΔΥ: rapid test την Τρίτη σε 172 σημεία

Λεωφόρους Κηφισού: Νταλίκα στο αντίθετο ρεύμα (βίντεο)