“The 2night Show” – Μιχάλης Αεράκης: Οι φυλακές, η Κρήτη και ο “Σασμός”

Ο ηθοποιός μίλησε για τις σχέσεις του με τις φυλακές, την περήφανη καταγωγή του από την Κρήτη και το σασμό.

Για το σασμό, τους κρητικούς και τις σχέσεις του με τις φυλακές μίλησε ο Μιχάλης Αεράκης στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, όπου βρέθηκε καλεσμένος το βράδυ της Δευτέρας.

«Το θέμα είναι προτότυπο. Μέχρι σήμερα, σειρές που έχουν γίνει αναφέρονται στην βεντέτα. Ο ''Σασμός'' καταπιάνεται με την επόμενη μέρα. Το ερώτημα είναι ένα, ο ''Σασμός'' είναι καλό ή κακό πράγμα. Εγώ έχω σχέση εδώ και πολλά χρόνια με τις φυλακές. Ως καλλιτεχνικός διευθυντής πήγαινα τις παραγωγές στις αγροτικές φυλακές. Στα Χανιά πρόσφερα εθελοντικά τις υπηρεσίες μου στις φυλακές υψίστης ασφαλείας. Εκεί γνώρισα πολύ κόσμο. Στις 8 Νοέμβρη πήγα εκεί και πέρασα τη δική μου μέρα. Ο κάθε άνθρωπος, ό,τι κι αν έχει κάνει, δεν έχει μόνο το δαχτυλικό αποτύπωμα στο δάχτυλο αλλά στο μυαλό. Ο κάθε ένας είναι ξεχωριστός. Δεν δικαιολογώ κανέναν, όμως σχεδόν όλοι θέλουν να εξαγνιστεί η ψυχή τους. Στην Κρήτη δεν γίνονται προμελετημένοι φόνοι τόσο πολύ. Ο ''Σασμός'' δεν έχει κανένα στόχο ούτε να φέρει παλιά πράγματα στην επιφάνεια. Εμάς μας ενδιαφέρει να δείξουμε την αυτοματοποίηση μιας κοινωνίας πριν, αλλά κυρίως το μετά για να σταματήσει το κακό εκεί που έγινε», είπε ο Μιχάλης Αεράκης και πρόσθεσε:

«Πρόσφατα μέσα στις φυλακές έγινε ''Σασμός''. Η μία οικογένεια βάπτισε το παιδί της άλλης οικογένειας μέσα στη φυλακή. Χάθηκε πολύς κόσμος. Εγώ προσπαθώ να μπω στο μυαλό αυτού που κάνει αυτό το πράγμα και καταλήγω στην “κακιά στιγμή”. Όλοι είμαστε εν δυνάμει υποψήφιοι για τα πάντα. Εγώ για τον εαυτό μου δεν ξέρω. Λέω ότι είμαι καλός άνθρωπος, προσεύχομαι, αλλά… Ο Κρητικός είναι άλλη ράτσα, είναι γενναιόδωρος, γενναιόψυχος, χουβαρντάς στα αισθήματα. Πριν γίνει το κακό προσπαθούν να τους τα σιάξουν, πριν μεγαλώσει. Είμαστε θερμοί, τι να κάνουμε τώρα. Έχουμε όλα τα καλά αλλά είμαστε και τρελοί. Δεν δικαιολογώ καμία παραβατική πράξη».

Τέλος, αποκάλυψε στο "The 2nightShow" πως κανονικά στη σειρά του Alpha θα ονομαζόταν «παπα Γρηγόρης» αλλά ζήτησε από την παραγωγή να το αλλάξουν σε «παπά Μιχάλη» προκειμένου να τιμήσει την παππού του.

