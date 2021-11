Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Θεμιστοκλέους: Η τρίτη δόση προσφέρει άμεση θωράκιση στον οργανισμό

Η πορεία των εμβολιασμών στην χώρα, οι παρενέργειες από τα εμβόλια και το ενδεχόμενο για υποχρεωτικότητα εμβολιασμού.



Για την πορεία των εμβολιασμών κατά του κορονοϊού στην χώρα και τα οφέλη από την τρίτη δόση μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Όπως είπε τις τελευταίες ημέρες έχουμε 70.000 εμβολιασμούς την ημέρα για όλες τις δόσεις, ενώ τόνισε ότι μόνο χθες κλείστηκαν 150.000 ραντεβού για την τρίτη δόση. Παράλληλα, χαρακτήρισε ενθαρρυντικό το γεγονός ότι στις μεγάλες ηλικίες έχουμε ποσοστά που αγγίζουν το 75% εμβολιασμού.

Ο κ. Θεμιστοκλέους υπογράμμισε ότι η θωράκιση του οργανισμού με την τρίτη δόση ξεκινά άμεσα από την πρώτη ημέρα και πρόσθεσε ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν θα χρειαστεί κι άλλη δόση τον Μάρτιο, ενώ είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο στην συνέχεια να χρειάζεται μια δόση τον χρόνο όπως το εμβόλιο της γρίπης.

Ανέφερε ακόμα ότι όσοι έχουν κάνει την πρώτη δόση με εμβόλιο mRNA και μετά εμβολιάστηκαν με Johnshon & Johnshon, είναι σαν να έχουν κάνει τρεις δόσεις, δεν θα χρειαστούν άλλη.

Ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε ότι οι παρενέργειες και στα τρία εμβόλια είναι ελάχιστες, σημειώνοντας ότι με την τρίτη δόση έχεις λιγότερες παρενέργειες σε σχέση με τις δυο πρώτες δόσεις του εμβολίου.

Απαντώντας σε ερώτηση γιατί η τρίτη δόση γίνεται με την συμπλήρωση του 6μήνου και όχι νωρίτερα, ο κ. Θεμιστοκλέους σημείωσε ότι το 6μηνο έχει αποφασιστεί με βάσει επιστημονικά δεδομένα, εκεί είναι που χρειάζεται και προσφέρει μεγαλύτερη ανοσία, τόνισε.

Υπογράμμισε ότι με την τρίτη δόση είμαστε οχυρωμένοι απέναντι στον ιό, ωστόσο όπως είπε πρέπει όλοι να τηρούμε τα ατομικά μέτρα προστασία και πρόσθεσε ότι είναι δύσκολο να νοσήσει κάποιος που έχει κάνει την τρίτη δόση, αλλά υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο.

«Οι ανεμβολίαστοι δεν είναι σε ιδιότυπο lockdown, έχουν περισσότερα μέτρα κυρίως για να προστατευτούν οι ίδιοι», είπε και τόνισε ότι «η πανδημία είναι εδώ, δεν θα φύγει χρειάζεται μεγάλη προσοχή».

Τέλος, ξεκαθάρισε ότι μόνο για τους άνω τον 60 ετών είναι υποχρεωτική η τρίτη δόση, ώστε να μπορούν να βγάλουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού, ενώ πρόσθεσε ότι όσοι έχουν κάνει την πρώτη δόση και δεν μπορούν να κάνουν την δεύτερη για ιατρικούς λόγους, θα δοθεί λύσει σε λίγο διάστημα. Ωστόσο, όπως είπε, είναι απειροελάχιστες οι περιπτώσεις που κάποιος έχει ιατρικό λόγο για να μην κάνει την δεύτερη δόση.

