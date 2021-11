Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Πάτρα: δεκάδες νέα κρούσματα σε γηροκομείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανησυχία στις υγειονομικές αρχές για τα κρούσματα στο γηροκομείο.

Ανησυχία προκαλεί στις υγειονομικές αρχές η αύξηση των κρουσμάτων σε Μονάδα Υγείας Φροντίδας Ηλικιωμένων της περιοχής της Πάτρας.

«Προς το παρόν, κανένα από τα κρούσματα δεν έχει σοβαρά συμπτώματα. Βρισκόμαστε σε επιφυλακή και θα κάνουμε ελέγχους σε όλο το προσωπικό» μας είπε ο κ. Καρβέλης.

Μέχρι χθες δεν είχε γίνει εντοπισμός της πηγής διασποράς του ιού ενώ είχε αποκλειστεί το ενδεχόμενο να είναι φορέας κάποιος εργαζόμενος καθώς όλοι ήταν αρνητικοί. Από τους ελέγχους δε που έκανε η Περιφέρεια διαπιστώθηκε ότι όλοι ήταν εμβολιασμένοι.

Ένα ενδεχόμενο που φέρεται ως πιθανό είναι η μεταφορά του ιού από κάποιο συγγενή τροφίμου.

πηγή: pelop.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι την Τρίτη

ΕΟΔΥ: rapid test την Τρίτη σε 172 σημεία

Λεωφόρους Κηφισού: Νταλίκα στο αντίθετο ρεύμα (βίντεο)