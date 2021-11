Αθλητικά

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Αποθέωση στο ΟΑΚΑ για τους “πράσινους” (εικόνες)

Υποδοχή θριαμβευτών επεφύλαξαν στην πράσινη αποστολή φίλαθλοι της ομάδας μετά τη νίκη στο ΣΕΦ. Μηχανοκίνητη πορεία τους περίμενε έξω από την Βουλή.

Σκηνές αποθέωσης της «πράσινης» αποστολής εκτυλίχθηκαν έξω από την Βουλή, μετά το σπουδαίο «διπλό» του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ, το βράδυ της Δευτέρας.

Η μηχανοκίνητη πορεία των οπαδών του «τριφυλλιού», η οποία συνόδευσε το πούλμαν της αποστολής της ομάδας από την αρχή της Συγγρού, έκλεισε το δρόμο, υποχρεώνοντας το σε στάση και μετατρέποντας τη... νύχτα μέρα από τα καπνογόνα και τα αποθεωτικά συνθήματα προς τους παίκτες και την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού.

Στη συνέχεια οι «πράσινοι» οπαδοί συνόδευσαν το πούλμαν μέχρι την επιστροφή της αποστολής στο ΟΑΚΑ, όπου ακολούθησε δεύτερος γύρος... πανηγυρισμών, καθώς τους περίμεναν κι άλλοι φίλαθλοι του «τριφυλλιού», προκειμένου να δώσουν συνέχεια στην αποθέωση της ομάδας του Δημήτρη Πρίφτη.

