Κοινωνία

Κολωνάκι: Καρέ καρέ η μεταφορά της ανήλικης στο νοσοκομείο μετά την πτώση από τον 6ο όροφο (βίντεο)

Οι δραματικές στιγμές από την μεταφορά της ανήλικης στο Παίδων έχουν καταγραφεί σε βίντεο του ΕΚΑΒ. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας της 13χρονης.



Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 13χρονη που έπεσε το απόγευμα της Δευτέρας από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Σπευσίππου, στο Κολωνάκι.

Μέχρι στιγμής οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση της 13χρονή παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Η 13χρονη διακομίστηκε σοβαρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία και εισήχθη στη ΜΕΘ, όπου παραμένει διασωληνωμένη. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι σταθερή η κατάσταση της υγείας του παιδιού.

Πληροφορίες, αναφέρουν ότι την πτώση του κοριτσιού ανέκοψε δέντρο και ένα αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο στην πιλοτή

Αμέσως σήμανε συναγερμός και κλήθηκε το ΕΚΑΒ για να παραλάβει το τραυματισμένο παιδί.

Οι δραματικές στιγμές της παραλαβής του παιδιού αλλά και της μεταφοράς της στο Παίδων έχουν καταγραφεί σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το ΕΚΑΒ.

Ένας μοτοσικλετιστής της ομάδας Ταχείας Ανταπόκρισης ΕΚΑΒ φτάνει στο σημείο, στην οδό Σπευσίπου στο Κολωνάκι, δευτερόλεπτα πριν από το ασθενοφόρο.

Από την πτώση του, το 13χρονο κορίτσι είχε πολλαπλά τραύματα. Διασώστες, μοτοσικλετιστές του ΕΚΑΒ κατάφεραν να τη σταθεροποιήσουν στο σημείο και στη συνέχεια να συνοδεύσουν, «ανοίγοντας» δρόμο, το ασθενοφόρο στο Παίδων Αγία Σοφία.

