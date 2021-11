Αθλητικά

ΝΒΑ – Μπακς: Τέταρτη σερί νίκη με ελληνικές υπογραφές

Τα αδέλφια Αντετοκούνμπο και ο Γιώργος Καλαϊτζάκης είχαν τη συμμετοχή τους στη νέα διαδοχική νίκη των Μπακς.

Την τέταρτη διαδοχική νίκη του σημείωσε το Μιλγουόκι που επικράτησε εύκολα των Ορλάντο Μάτζικ στο Fiserv Forum με 123-92. Τα «ελάφια», που έκαναν ρεκόρ συλλόγου με τη διαφορά των 41 πόντων (77-36) που είχαν στο ημίχρονο, βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 10-8 και δείχνουν σιγά σιγά να βρίσκουν τα «πατήματά» τους μετά από ένα αρνητικό ξεκίνημα στην εφετινή σεζόν.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε μόλις 24 λεπτά και είχε 12 πόντους (4/8 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 4/6 βολές), 8 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ. Πρώτος σκόρερ της ομάδας ήταν ο Τζρου Χόλιντεϊ με 18 πόντους, ο Πατ Κόνατον είχε 17 πόντους (5/7 τρίποντα) ενώ 13 πόντους και 11 ριμπάουντ είχε ο Μπόμπι Πόρτις. Σε ό,τι αφορά στον Θανάση Αντετοκούνμπο, αγωνίστηκε 14 λεπτά και είχε 1 πόντο (0/1 δίποντο, 0/2 τρίποντα, 1/2 βολές), 4 ριμπάουντ και 1 μπλοκ ενώ 13 λεπτά έπαιξε ο Γιώργος Καλαϊτζάκης που είχε 5 πόντους (1/1 τρίποντο, 2/2 βολές) και 3 ριμπάουντ.

Για τους φιλοξενούμενους ο Μο Βάγκνερ είχε 18 πόντους ενώ 14 πόντους σημείωσε ο Αρ Τζέι Χάμπτον.

Επόμενος αντίπαλος για τους Μπακς, οι Ντιτρόιτ Πίστονς τα ξημερώματα της Πέμπτης (25/11) στις 03:00, στο πέμπτο σερί και τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι πριν από ταξίδια στο Ντένβερ και στην Ιντιανάπολις.

