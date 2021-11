Κοινωνία

Κορονοϊός - Τιμόθεος: Είμαστε ιεροί λειτουργοί και όχι πολιτικοί “ελεγκτές”

Τι λέει ο εκπρόσωπος Τύπου της Ιεράς Συνόδου στον ΑΝΤ1 για τον έλεγχο στην είσοδο των ναών και την στάση της Εκκλησίας για τα μέτρα για τον κορονοϊό.



Για αδυναμία ελέγχου των πιστών στην είσοδο από το προσωπικό και τους εθελοντές των ναών έκανε λόγο ο εκπρόσωπος Τύπου της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος, Τιμόθεος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

«Η Ιερά Σύνοδος στην απόφαση της στις 3 Νοεμβρίου, βλέποντας την αύξηση των κρουσμάτων και των θανάτων έκανε έκκληση εκτός από τους ελέγχους να προχωρήσουμε και σε διαγνωστικούς ελέγχους», τόνισε ο Σεβασμιώτατος, ωστόσο πρόσθεσε ότι «εμείς δεν έχουμε την δυνατότητα να ελέγξουμε αν κάποιος έχει κάνει τον διαγνωστικό έλεγχο»

«Αν η Πολιτεία στείλει δικούς της ανθρώπους για να κάνει τους ελέγχους εμείς θα το δεχτούμε, δεν διαφωνούμε με τα μέτρα», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου της Ιεράς συνόδου. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι «εμείς δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τους ανθρώπους από το να μπουν στους ναούς».

«Η Εκκλησία έμεινε σταθερή δίπλα στην πολιτεία από την αρχή, μέχρι και να κλείσουν οι ναοί δέχτηκε» όπως είπε, σημείωσε ωστόσο ότι «η Εκκλησία σέβεται την προσωπικότητα του ανθρώπου, δεν μπορεί να επιβάλει τίποτα». «Είμαστε ιεροί λειτουργοί και όχι πολιτικοί «ελεγκτές»», υπογράμμισε ο Σεβασμιώτατος.

Τόνισε ακόμα ότι «η Εκκλησία δεν είναι κατάστημα» και σημείωσε ότι «μέσα στους ναούς τηρούνται τα μέτρα απαρέγκλιτα»

Με αφορμή το θέμα των ελέγχων στους ναούς ξέσπασε αντιπαράθεση μεταξύ του Γιώργου Κουμουτσάκου και του Δημήτρη Τζανακόπουλου.

