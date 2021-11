Κόσμος

Επίθεση στο Καπιτώλιο: Νέες κλητεύσεις συνεργατών του Τραμπ

Η νέα λίστα συμπεριλαμβάνει τον Ρότζερ Στόουν, με μακρόχρονη φιλική σχέση με τον Τραμπ, και τον Άλεξ Τζόουνς, διάσημο συνωμοσιολόγο.

Η ειδική εξεταστική επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων που διενεργεί έρευνα για την επίθεση οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ στο Καπιτώλιο την 6η Ιανουαρίου 2021 προκειμένου να ανατραπεί το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020 στις ΗΠΑ προχώρησε χθες Δευτέρα σε πέντε νέες κλητεύσεις προσώπων προσκείμενων στον πρώην πρόεδρο για να εμφανιστούν ενώπιόν της και να καταθέσουν.

Η νέα λίστα συμπεριλαμβάνει τον Ρότζερ Στόουν, που συνδέει μακρόχρονη φιλική σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ, και τον Άλεξ Τζόουνς, διάσημο οπαδό θεωριών συνωμοσίας και ταγό της αμερικανικής άκρας δεξιάς.

Και οι δύο ενέχονταν άμεσα στη συγκέντρωση της 6ης Ιανουαρίου, όπου ο Ρεπουμπλικάνος αρχηγός του κράτους απευθύνθηκε σε χιλιάδες οπαδούς του ισχυριζόμενος, χωρίς να παρουσιάσει καμιά απόδειξη γι’ αυτό, πως του «έκλεψαν» τη νίκη στις εκλογές.

Η επιτροπή θέλει «πληροφορίες για τις συγκεντρώσεις και την πορεία που ακολούθησε προς το Καπιτώλιο, η οποία κλιμακώθηκε στην επίθεση εναντίον του Καπιτωλίου από βίαιο πλήθος», εξηγεί σε ανακοίνωση Τύπου ο Δημοκρατικός βουλευτής Μπένι Τόμσον, ο πρόεδρός της.

«Χρειαζόμαστε να μάθουμε ποιος οργάνωσε, σχεδίασε, πλήρωσε και έλαβε χρήματα σε σχέση με τα γεγονότα αυτά, και τι είδους επικοινωνίες είχαν οι οργανωτές τους με αξιωματούχους στον Λευκό Οίκο και στο Κογκρέσο», προσθέτει.

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο Καπιτώλιο και αμέσως μετά, ανάμεσά τους ένας αστυνομικός και μια διαδηλώτρια, που χτυπήθηκε από σφαίρα αστυνομικού μέσα στο κτίριο.

Κατά την ειδική εξεταστική επιτροπή της αμερικανικής κάτω Βουλής, ο Ρότζερ Στόουν σκόπευε να εκφραστεί επιτόπου εκείνη την ημέρα.

Καταδικασμένος για «ψευδορκία» στο πλαίσιο της έρευνας για τη φερόμενη ανάμιξη της Ρωσίας στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2016, ο κ. Στόουν, άλλοτε πολιτικός σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, έλαβε χάρη από τον Ρεπουμπλικάνο δισεκατομμυριούχο λίγο προτού ο τελευταίος εγκαταλείψει την εξουσία.

Ο Άλεξ Τζόουνς, ιδρυτής του ακροδεξιού ιστότοπου Infowars, συμμετείχε από την πλευρά του στην οργάνωση της συγκέντρωσης της 6ης Ιανουαρίου και θεωρείται πως ήταν ενήμερος για τα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ ως προς τη διαδήλωση, σημειώνει η ειδική εξεταστική επιτροπή στην ανακοίνωσή της.

Η επιτροπή αυτή, που αποτελείται στην πλειοψηφία της από Δημοκρατικούς, έχει ήδη πάρει καταθέσεις από 150 και πλέον πρόσωπα και σκοπεύει να δημοσιοποιήσει το πόρισμά της πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, που θα διεξαχθούν σε έναν χρόνο. Οι Ρεπουμπλικάνοι μοιάζουν να βρίσκονται σε καλή θέση για να ανακτήσουν σε αυτές τις εκλογές τον έλεγχο της αμερικανικής κάτω Βουλής και να ενταφιάσουν τη δουλειά της επιτροπής.

Ως αυτό το στάδιο, οι πρώην συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ δεν ανταποκρίνονται στις κλητεύσεις.

Ο Στιβ Μπάνον, εκ των αρχιτεκτόνων της εκλογικής νίκης του μεγιστάνα των ακινήτων το 2016, ξεκαθάρισε πως «αρνείται να συνεργαστεί», μολονότι κατηγορείται για «παρακώλυση του έργου του Κογκρέσου». Δήλωσε «αθώος»· αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να του επιβληθεί ποινή φυλάκισης από 30 ημέρες ως έναν χρόνο για κάθε κατηγορία.

