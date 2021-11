Δυστύχημα στην Βουλγαρία - Μητσοτάκης: Είμαι απόλυτα τρομοκρατημένος

Σοκαρισμένος ο Πρωθυπουργός από το δυστύχημα στην Βουλγαρία. Η ανάρτησή του στο Twitter. Το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα.



"Είμαι απόλυτα τρομοκρατημένος από το τρομερό δυστύχημα και τις απώλειες ζωών στη Βουλγαρία, νωρίς σήμερα το πρωί, ειδικά μικρών παιδιών" τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του σήμερα το πρωί στο Twitter, αναφερόμενος στο δυστύχημα που συνέβη στη Βουλγαρία και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δεκάδων επιβατών ενός λεωφορείου.

"Οι προσευχές μας απευθύνονται στις οικογένειες όσων έχασαν τη ζωή τους" ανέφερε ο πρωθυπουργός και ευχήθηκε "ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες".

I am absolutely horrified by the terrible accident and loss of life in Bulgaria early this morning, especially of young children. Our prayers go out to the families of those who lost their lives. A speedy recovery to those injured.