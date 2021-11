Life

#MeToo – Εύη Δρούτσα: Ο Φιλιππίδης, ο Λιγνάδης και οι καταγγελίες που... δεν αποδέχεται (βίντεο)

Η γνωστή στιχουργός μίλησε στο "Πρωινό" για το ελληνικό #metoo. Τι είπε για τον Πέτρο Φιλιππίδη αλλά και για την υπόθεση Λιγνάδη.



Για τις καταγγελίες στον χώρο του θεάματος και το ελληνικό #metoo, τον Πέτρο Φιλιππίδη και τον Δημήτρη Λιγνάδη μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό» η στιχουργός Εύη Δρούτσα.

Για τον Πέτρο Φιλιππίδη είπε ότι τώρα δεν θέλει να τον ξέρει, μετά από αυτά για τα οποία κατηγορείται και έχει προφυλακιστεί.

«Ήξερα ότι ήταν σκληρός, ήταν εγωπαθής. στην προσωπική του ζωή υπήρχαν σχέσεις αλλά δεν ήξερα μέχρι που φτάνουν, παρά το γεγονός ότι έχει μια υπέροχη γυναίκα», είπε η Εύη Δρούτσα, χαρακτηρίζοντας θετικό το γεγονός ότι οι γυναίκες βγήκαν και μίλησαν.

Ωστόσο, όπως είπε διαφωνεί με τις καταγγελίες για τον Δημήτρη Λιγνάδη, τον οποίο όπως είπε δεν τον ξέρει προσωπικά.

«Διαφωνώ με τις καταγγελίες για τον Λιγνάδη, όταν έχεις πληρωθεί για κάτι δεν μπορείς μετά από χρόνια να τον καταγγείλεις για βιασμό», είπε μεταξύ άλλων προσθέτοντας ότι «τα παιδιά που πήγαιναν μαζί του πληρωνόντουσαν, να μην έπαιρναν τα λεφτά».

Αναφερόμενη γενικά στις καταγγελίες για βιασμός είπε «βγαίνει η άλλη και λέει «μαμά με βιάσανε» μετά το #metoo βγήκε να πει ότι την βίασαν, πριν «μούγκα»».