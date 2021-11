Αθλητικά

“Το Πρωινό” – Ευθυμία Γκουλή: Η αναπηρία, η κολύμβηση και η στήριξη της οικογένειάς της

Καλεσμένη στο “Πρωινό” του ΑΝΤ1 η παραολυμπιονίκης δίνει μάθηματα θέλησης για ζωή και αισιοδοξίας.



Η Ευθυμία Γκουλή παραολυμπιονίκης στο Τόκιο στα 25 της χρόνια, που έχει μάθει να μάχεται σκληρά καθημερινά, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό».

Όπως ανέφερε η αναπηρία της είναι εκ γενετής και όπως έχουν πει οι γιατροί προήλθε από τον ομφάλιο λώρο, ο οποίος τυλίχτηκε τόσο σφιχτά που έκοψε το χέρι της.

«Ευτυχώς δεν το είχαν δει στον υπέρηχο, γιατί αν το είχαν δει θα είχαν κάνει διακοπή κύησης», ανέφερε η Ευθυμία Γκουλή, ενώ πρόσθεσε: «είμαι τυχερή γιατί ο περίγυρος μου και η οικογένειά μου με αγκάλιασαν και με θωράκισαν. Η μητέρα μου δεν με έκρυψε ποτέ».

«Από μικρή ήθελα να έχω το χέρι μου σε θέση που να φαίνεται. Με περιορίζει να το έχω καλυμμένο» είπε και σημείωσε ότι η μητέρα της την είχε προετοιμάσει για το σχολείο και για αυτά που θα άκουγε.

«Ποτέ δεν έκλαψα από τα σχόλια των συμμαθητών μου για το χέρι μου. Ότι κι αν μου έλεγαν το έπαιρνα σαν αστείο και γέλαγα κι εγώ», είπε χαρακτηριστικά.

Για την κολύμβηση είπε ότι ήταν συνειδητή επιλογή. «Ξεκίνησα να κολυμπάω από 4 ετών, ο αθλητισμός ήταν κάτι που με βοήθησε», ανέφερε και υπογράμμισε ότι «ο κόσμος σοκάρεται γιατί έχει άγνοια».

