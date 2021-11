Παράξενα

Θεσσαλονίκη: Πήγε για άδεια γάμου με... πλαστά πιστοποιητικά

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Πυλαίας – Χορτιάτη.

Στη σύλληψη ενός 51χρονου άνδρα προχώρησαν το μεσημέρι της Δευτέρας, δικυκλιστές αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., στη Θεσσαλονίκης.

Ο δράστης, μετέβη στον δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη και κατέθεσε μία αίτηση και υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο υπογραφής 36χρονης, οι οποίες έφεραν στρογγυλές σφραγίδες έτερου Δήμου, έγγραφα τα οποία κατάρτισε ο ίδιος με σκοπό την έκδοση άδειας γάμου του ίδιου και της μέλλουσας συζύγου του.



