“Game Of Chefs”: Δοκιμασία αποχώρησης την Τρίτη (εικόνες)

Πάρτε μια πρόγευση από όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο...

Το «Game Of Chefs» ανοίγει την πόρτα του, απόψε στις 21:00, για άλλη μία εβδομάδα καυτής μάχης των KITCHEN BATTLES, μια ανάσα πριν από τους τελικούς.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου καλωσορίζει τους διαγωνιζόμενους που είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν… τα μαχαίρια τους και να έρθουν ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τους όνειρο και την κατάκτηση του τίτλου του επόμενου κορυφαίου σεφ, αλλά και των 50.000 ευρώ!

Στη χθεσινή 1η ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ, το θέμα της οποίας ήταν η γαλλική κουζίνα, νικήτρια ήταν η ομάδα του Άνταμ Κοντοβά με 6 ψήφους. Η ομάδα του Άγγελου Λάντου πήρε 5 ψήφους και η ομάδα του Βασίλη Μουρατίδη καμία.

Απόψε, στην ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ θα μαγειρέψουν όλοι οι παίκτες και από τις τρεις ομάδες, εκτός από τον Γιώργο Μπερκάκη, από την ΧΑΚΙ ΟΜΑΔΑ, που πήρε την ασυλία, από τον Άνταμ Κοντοβά, γιατί η ομάδα του κέρδισε στη χθεσινή ομαδική δοκιμασία.

Η Ντορέττα ενημερώνει τους διαγωνιζόμενους πως θα μαγειρέψουν ένα πιάτο, όποιο θέλουν, για να αναδείξουν μία από τις παραδοσιακές γαλλικές σάλτσες, η οποία θα πρέπει να είναι τέλεια εκτελεσμένη και να χρησιμοποιηθεί με δημιουργικό τρόπο.

Οι γαλλικές σάλτσες είναι γραμμένες σε έναν τροχό της τύχης, τον οποίο γυρίζει η Ντορέττα για τους παίκτες. Τα αποτελέσματα είναι τα εξής:

- Mornay – Φρανς Χοριέτι

- Bearnaise – Άγγελος Σακάι, Φωτεινή Καρακατσάνη

- Soubise – Γιώργος Καπενεκάκης, Αλέξανδρος Καρακατσάνης, Άλκης Μαρκογιαννάκης

-Supreme – Άντζελα Παπαβασιλείου, Φραγκίσκος Μπαλαρίνης

Στο τέλος της δοκιμασίας, οι παίκτες θα τοποθετήσουν τα πιάτα τους στον ιμάντα μεταφοράς και θα τα καλύψουν με τις καμπάνες. Τα πιάτα θα μεταφερθούν μπροστά στους 3 σεφ. Ο Άγγελος Λάντος, ο Βασίλης Μουρατίδης και ο Άνταμ Κοντοβάς θα κρίνουν και θα βαθμολογήσουν, χωρίς να ξέρουν σε ποιους ανήκουν τα πιάτα, ενώ ο ένας δεν θα γνωρίζει τη βαθμολογία του άλλου.

Σε αυτή τη φάση, υπάρχει το ρίσκο να κρίνουν αρνητικά το πιάτο διαγωνιζόμενου που ανήκει στην ομάδα τους και θετικά το πιάτο διαγωνιζόμενου που ανήκει στην αντίπαλη ομάδα.

Γιατί δε φοβάται ο Άνταμ Κοντοβάς για τους παίκτες του;

Πόσο θα ευνοήσει η τύχη τους διαγωνιζόμενους;

Πώς αντέδρασε ο Γιώργος Καπενεκάκης στο άκουσμα της σάλτσας που του έτυχε;

Ποια σάλτσα θα προτιμούσαν οι σεφ;

Πόσο δύσκολη θεωρούν τη δοκιμασία οι σεφ;

Σε πόσους παίκτες και πόσες φορές έκοψαν οι σάλτσες;

Με ποιο άτομο από την ομάδα της δεν έχει οικειότητα η Άντζελα Παπαβασιλείου;

Οι κριτές απογοητεύονται από το επίπεδο των πιάτων που ετοιμάζουν οι παίκτες;

Ποιος έχει ετοιμάσει το καλύτερο πιάτο και ποιος το χειρότερο και θα αποχωρήσει από τον διαγωνισμό;

«Game Of Chefs»: Από Δευτέρα έως και Πέμπτη, στις 21:00

