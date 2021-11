Ζώδια

Ζώδια – Λίτσα Πατέρα: Οι πλανήτες στον Σκορπιό, οι δυσκολίες και η 30η Νοεμβρίου (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα.Ποιοι πρέπει να είναι προσεκτικοί και ποιοι ευνοούνται.



Για δύσκολη περίοδο έκανε λόγο η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό», καθώς όπως είπε «όσοι πλανήτες μπαίνουν στον Σκορπιό δημιουργούν ένα παρασκήνιο».

Στην συνέχεια η αστρολόγος σημείωσε πως «η 30η Νοεμβρίου είναι μια πάρα πολύ καλή ημέρα και μπορείτε να προωθήσετε πολλά πράγματα».

«Στο τέλος του μήνα μπορούμε να διορθώσουμε πολλά από τα κακώς κείμενα», υπογράμμισε ακόμα.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα ξεκίνησε τις αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

