O Γιάννης Βογιατζής... “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Τι λέει για την διαδρομή του στο τραγούδι και το σινεμά, τον ύμνο του Παναθηναϊκού και την φιλία με τον Τόλη Βοσκόπουλο και τον τέως Βασιλιά.



Την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου, στις 23:30, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Γιάννη Βογιατζή.

Ο σπουδαίος Έλληνας τραγουδιστής μιλάει για όλους και για όλα, και αποκαλύπτει τη διαδρομή του στη μουσική και τον κινηματογράφο.

Λέει πως έγινε τραγουδιστής για δυο τσιγάρα, το πρώτο μεροκάματο και η πρώτη μεγάλη του επιτυχία.

Τι αναφέρει για τον ύμνο του Παναθηναϊκού και γιατί αρνήθηκε να πει και τον ύμνο του Ολυμπιακού!

Η φιλία με τον Τόλη Βοσκόπουλο, η σχέση του με τον τέως Βασιλιά και γιατί κινδύνευσε να σταματήσει να τραγουδάει.



«Ενώπιος Ενωπίω», με τον Νίκο Χατζηνικολάου: Κάθε Πέμπτη στις 23:30.

