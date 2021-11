Life

“Πρωινό” - Αϊβάζης για κορονοϊό: “Δαγκώθηκα” όταν με πήρε η κόρη μου κλαίγοντας

Ο ηθοποιός μίλησε για τη σοβαρή περιπέτεια που έζησε με τον κορονοϊό, την επιστροφή του στο θέατρο, αλλά και την απόφαση του Άρη Σερβετάλη.

Για την περιπέτειά του με τον κορονοϊό μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» ο Γιάννης Αϊβάζης, λίγες εβδομάδες αφού βγήκε από το νοσοκομείο.

Εξήγησε ότι, παρά το ότι είχε κάνει το εμβόλιο και μάλιστα τη 2η δόση τον Ιούνιο, «ήξερα ότι θα κάνω το εμβόλιο για να το περάσω ελαφριά, όχι για να μην κολλήσω».

Αποκάλυψε το πώς κόλλησε τον κορονοϊό, όταν «ήρθε ένας φίλος από το εξωτερικό, ένας άλλος συνεργάτης μου ήρθε σε επαφή μαζί του. Εγώ συναντήθηκα με τον συνεργάτη μου τηρώντας όλα τα μέτρα. Κάνουμε κάθε μέρα σχεδόν τεστ. Αποφασίσαμε να πάμε για καφέ, όταν δεν είχε συμπτώματα. Πήγαμε για καφέ με τη μηχανή Παρασκευή και Τρίτη – Τετάρτη άρχισα να νιώθω κόπωση, έναν διαφορετικό πονοκέφαλο και δυσκολία στην αναπνοή».

«Μου έπεσε το οξυγόνο στο 92», είπε και περιγράφοντας τη στιγμή που το κατάλαβε, πήρε τη σύζυγό του, Μαρία Κορινθίου, τηλέφωνο.

«Για πρώτη φορά την πήρα τηλέφωνο και την ζήτησα», σημείωσε εξηγώντας ότι εκείνη έκανε γύρισμα για την εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου. Πήγε και τον πήρε, πήγαν σε ιδιωτική κλινική, όπου διαπιστώθηκε πως είναι θετικός και από εκεί στο νοσοκομείο Σωτηρία.

«Δεν είναι μόνο η μοναξιά, είναι αυτά που βλέπεις μέσα», σημείωσε για τις στιγμές του στο νοσοκομείο.

«Δεν υπήρχαν κρεβάτια, ήμασταν έξι, παντού μηχανήματα, απαγορεύεται να βγεις από το δωμάτιο, ούτε στο μπαλκόνι», ανέφερε, συμπληρώνοντας πως «είδα πολλά πράγματα, μεταξύ αυτών και η διασωλήνωση του διπλανού μου, με τον οποίο μέχρι πριν από δύο ώρες μιλούσαμε κανονικά.

Υπήρχαν άνθρωποι που έλεγαν να σηκωθώ και οι γιατροί του έλεγαν: ‘αν σηκωθείς θα πεθάνεις από καρδιακή προσβολή’».

Εξέφρασε την απογοήτευσή του για το ότι, «υπήρχαν άνθρωποι που έστελναν μηνύματα κι έλεγαν: ‘έκανες το εμβόλιο ψόφα’», αλλά και ότι μέσα από αυτό που πέρασε είδε «ποιοι φίλοι σου έχουν μεγάλη αδυναμία».

Όσο για τις δύσκολες στιγμές και σκέψεις του, είπε πως «δαγκώθηκα το πρώτο πρωί που με πήρε η Ισμήνη κι έκλαιγε. Εκεί δαγκώνεσαι», τονίζοντας ότι, «άλλο τι σκέφτεσαι, άλλο τις λες, πρέπει να προσέχεις»

«Έχω πειστεί 100% ότι αν δεν είχα κάνει το εμβόλιο θα ήμουν χειρότερα. Εγώ, ένας άνθρωπος που γυμνάζομαι, παίζω, δεν έχω υποκείμενα» απάντησε ερωτηθείς αν θεωρεί ότι θα το περνούσε πιο βαριά, αν δεν είχε κάνει το εμβόλιο.

Σχετικά με τα επαγγελματικά του σχέδια είπε πως, εκτός της παράστασης που σκηνοθετεί με πρωταγωνίστρια τη Μαρία Κορινθίου, επιστρέφει μετά από τρία χρόνια στη σκηνή, αφού «μετά το χειμώνα ετοιμάζουμε παράσταση σκηνοθεσίας του Σωτήρη Χατζάκη».

Κληθείς να σχολιάσει την απόφαση του Άρη Σερβετάλη να αποχωρίσει από την παράσταση «Ρινόκερος» λόγω των μέτρων που τίθενται από σήμερα σε ισχύ και απαγορεύουν την είσοδο ανεμβολίαστων θεατών στα θέατρα, είπε πως «δεν μου αρέσει καθόλου ο διαχωρισμός, πρέπει να βρεθεί ένας άλλο τρόπος», για να συμπληρώσει πως «καθένας έχει το δικαίωμα της γνώμης του, καθένας μπορεί να πάρει την απόφασή του, αρκεί να μην επηρεάζει τη δημόσια υγεία. Περισσότερο με απασχολεί ότι όλοι στο χώρο της Τέχνης δυσκολεύτηκαν πολύ δύο χρόνια και ξεχνάμε πολύ εύκολα».

