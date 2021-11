Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Σέρρες: Κατέληξε 28χρονος ανεμβολίαστος – Στη ΜΕΘ ο πατέρας του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από την αρχή της πανδημίας έχασαν τη ζωή τους στην Περιφέρεια Σερρών από κορονοϊό 523 άνθρωποι.

Έχασε τη μάχη με τον κορονοϊό ένας 28χρονος στις Σέρρες, ενώ στη ΜΕΘ νοσηλεύεται ο πατέρας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες. ο 28χρονος που άφησε την τελευταία του πνοή τη Δευτέρα, είχε υποκείμενο νόσημα και νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Σερρών από τις 19 Νοεμβρίου.



Και οι δύο ήταν ανεμβολίαστοι. Οι κάτοικοι του Μαυρολόφου Σερρών, απ΄ όπου κατάγεται η οικογένεια, είναι σοκαρισμένοι από την τραγική αυτή εξέλιξη.

Σύμφωνα με τον Δ/ντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Σερρών Δημήτρη Μπαλαξή από την αρχή της πανδημίας έως σήμερα, έχασαν τη ζωή τους στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών από κορονοϊό 523 άνθρωποι.

Τη Δευτέρα έχασαν τη ζωή τους 4 ασθενείς με κορονοϊόπου νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Σερρών, μεταξύ αυτών και ο 28χρονος.

Ειδήσεις σήμερα:

Δώρο Μουρίνιο σε Αφένα – Γκιάν “μαύρισε” από ρατσιστικό σχόλιο (βίντεο)

Μέτρα στήριξης σε υγειονομικούς: Πότε θα καταβληθούν τα χρήματα

Στην Κέρκυρα το πρώτο πλωτό ασθενοφόρο