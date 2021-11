Πολιτική

Κορονοϊός - Θεοδωρικάκος: Το 80% των αστυνομικών έχουν εμβολιαστεί ή νοσήσει

Στην πορεία των εμβολιασμών στις τάξεις της ΕΛ.ΑΣ, αναφέρθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Οι αστυνομικοί που δεν έχουν εμβολιαστεί ή δεν έχουν νοσήσει αποτελούν το 20% του Σώματος (σε σύνολο 56.000 υπηρετούντων) ανέφερε στη Βουλή ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος ταυτοχρόνως ενημέρωσε ότι κατά τις τελευταίες 75 ημέρες, οπότε ηγείται ο ίδιος του υπουργείου, έχει εμβολιαστεί το 9% αυτών.

Μιλώντας στην Ολομέλεια, κατά την ψήφιση τεσσάρων νομοσχεδίων κύρωσης συμβάσεων, ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στο θέμα του εμβολιασμού των αστυνομικών - το οποίο επισείει τα σχόλια της κοινής γνώμης και δέχεται αντιπολιτευτικά πυρά - είπε ότι η προσπάθεια που γίνεται από όλους, με τις περισσότερες πολιτικές δυνάμεις να συνδράμουν, ώστε να ξεπεραστούν οι όποιες φοβίες ή οι διαφορετικές απόψεις, έχει αποτέλεσμα «και θα συνεχιστεί σε αυτό το δρόμο της πειθούς». Εξέπεμψε, επίσης, προς τους πολίτες το μήνυμα «να μην νιώθει κανείς ανασφάλεια» διότι η Ελληνική Αστυνομία, η οποία βρίσκεται στην πρωτοπορία των ελέγχων, τηρεί απαρέγκλιτα όλα τα μέτρα. «Δεν υπάρχει περίπτωση, ο αστυνομικός για να κάνει τη δουλειά του να μην λάβει όλα τα μέτρα. Κανείς να μην αισθάνεται ανασφάλεια», είπε χαρακτηριστικά ο αρμόδιος υπουργός.

Ο κ. Θεοδωρικάκος, ο οποίος αναφέρθηκε και στην πανευρωπαϊκή διάσταση του πανδημικού κύματος, κάλεσε την αξιωματική αντιπολίτευση να «αποφύγει τον πειρασμό να κάνει μικροπολιτική» καταλογίζοντάς της ότι δεν εισφέρει εναλλακτικές λύσεις για τα όσα κατηγορεί την κυβέρνηση. «Να αφήσουμε την Αστυνομία να κάνει τη δουλειά της», προσέθεσε και τόνισε ότι η κυβέρνηση δίνει την μάχη για την αντιμετώπιση της κατάστασης με όρους αλληλεγγύης ενότητας και κοινωνικής συνοχής.

Τέλος, σε μια σύντομη παρέμβασή του από την έδρα, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ανέφερε ότι το ποσοστό των εμβολιασμένων στο αστυνομικό Σώμα, είναι μεγαλύτερο από τον μέσο όρο του εμβολιασμού του γενικού πληθυσμού.

