Κόσμος

Κορονοϊός: Μέτρα για τους ανεμβολίαστους που ταξιδεύουν στη Βουλγαρία από Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε αυστηροποίηση των μέτρων για Έλληνες που ταξιδεύουν στη Βουλγαρία προχώρησαν οι Αρχές της γειτονικής χώρας.

Σε μία αιφνιδιαστική κίνηση προχώρησαν οι βουλγαρικές Αρχές αυστηροποιώντας τα μέτρα αποφυγής διασποράς του κορονοϊού για όσους εισέρχονται στο έδαφός τους από την ελληνική επικράτεια, μέσω των συνοριακών σταθμών των δύο χωρών.

Όπως έγινε γνωστό από αστυνομικές πηγές, στον συνοριακό σταθμό Προμαχώνα Σερρών, «κατατάσσοντας την Ελλάδα στην "κόκκινη" ζώνη του επιδημιολογικού χάρτη", το βουλγαρικό Υπουργείο Υγείας, με απόφαση που έλαβε στις 19 Νοεμβρίου, έθεσε σε εφαρμογή από σήμερα τα ξημερώματα νέα μέτρα".

Κατά τις ίδιες πηγές, σύμφωνα με τα νέα ισχύοντα μέτρα, όσοι δεν διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, θα μπορούν μεν να ταξιδεύουν στη γειτονική χώρα με επίδειξη αρνητικού μοριακού τεστ (PCR) εντός 72 ωρών, αλλά θα τίθενται σε καθεστώς αυτοπεριορισμού ("καραντίνα") για δέκα ημέρες. Πρακτικά, η διέλευση στη Βουλγαρία από την Ελλάδα διεξάγεται με πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης και επιπλέον με προσκόμιση αρνητικού μοριακού τεστ 72 ωρών. Το ίδιο μέτρο ισχύει και για παιδιά άνω των 12 ετών.

Από το παραπάνω μέτρο εξαιρούνται, κατά τις ίδιες πηγές, οδηγοί και συνοδηγοί λεωφορείων διεθνών μεταφορών, οδηγοί φορτηγών διεθνών μεταφορών, εργαζόμενοι στην παραμεθόριο, μέλη πληρωμάτων πλοίων και αεροσκαφών, μαθητές και φοιτητές που πραγματοποιούν ταξίδια από και προς την Βουλγαρία τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, όπως επίσης παιδιά κάτω των 12 ετών.

Τα μέτρα αυτά τίθενται σε ισχύ την ώρα που στη Βουλγαρία υπάρχει έξαρση κρουσμάτων της νόσου Covid-19, ενώ η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την έντονη διαμαρτυρία Ελλήνων οδηγών που για λόγους επιχειρηματικούς και εμπορικούς πραγματοποιούν συχνά ταξίδια προς της γειτονική χώρα. Σύμφωνα με υπαλλήλους στο τελωνείο Προμαχώνα, από τα ξημερώματα τουλάχιστον δέκα οδηγοί επέστρεψαν στο ελληνικό έδαφος ενόψει της εφαρμογής των νέων μέτρων.

Ειδήσεις σήμερα:

Δίκη “ψευτογιατρού”: Διακοπή - ισχυρίστηκε ότι έχει κορονοϊό

Κορονοϊός - Τιμόθεος: Είμαστε ιεροί λειτουργοί και όχι πολιτικοί “ελεγκτές”

Κολωνάκι: Καρέ καρέ η μεταφορά της ανήλικης στο νοσοκομείο μετά την πτώση από τον 6ο όροφο (βίντεο)