Κορονοϊός – Οικονόμου: τα νέα μέτρα έδωσαν ώθηση στον εμβολιασμό

Η ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου για την πανδημία, τα μέτρα στήριξης και την οικονομία.

«Με τη θεσμική υποδομή, με τις ψηφιακές βάσεις που έχουμε δημιουργήσει η χώρα αλλάζει επίπεδο και μετά την πανδημία θα συντελεστεί μία κοσμογονία ευημερίας και ανάπτυξης στη χώρα η οποία θα επιστρέψει στου πολίτες», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, ολοκληρώνοντας την εισαγωγική τοποθέτησή του κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Είχε προηγουμένως αναφερθεί στο νομοσχέδιο για τις στρατηγικές επενδύσεις και την επιτάχυνση των διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις, που εισάγεται σήμερα στη Βουλή. Όπως είπε το ν/σ μεταξύ άλλων:

Διασφαλίζει την απαραίτητη νομική σαφήνεια και δημιουργεί ελκυστικότερες συνθήκες για τους στρατηγικούς επενδυτές

Περιλαμβάνει νέες κατηγορίες στρατηγικών επενδύσεων σε σύγχρονους τομείς της οικονομίας

Προάγει την έρευνα και την ανάπτυξη, τη βιοτεχνολογία, τη ρομποτική, την τεχνητή νοημοσύνη, τη διαστημική βιομηχανία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, την παροχή υπολογιστικού νέφους (cloud computing), τα κέντρα δεδομένων (data centers), τη δημιουργία μόνιμων εγκαταστάσεων κινηματογραφικών παραγωγών (studios), τον ιατρικό τουρισμό, την αγροδιατροφή, τη διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων, τα Επιχειρηματικά Πάρκα και τα Σημαντικά Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (IPCEIs)

Επεσήμανε ακόμη ότι μέσω αυτού «Επιταχύνονται οι διαδικασίες αδειοδότησης και ελέγχου υλοποίησης των στρατηγικών επενδύσεων με την ανάθεση της παρακολούθησης σε ιδιωτικούς φορείς. Επίσης διευρύνονται οι φορείς από τους οποίους θα προέρχονται τα μέλη των Επιτροπών Αξιολόγησης και τίθενται συγκεκριμένες προθεσμίες αξιολόγησης και ελέγχου υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων».

Ο κ. Οικονόμου ξεκινώντας την ενημέρωση επεσήμανε πως «η κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα και αποτελεσματικά την κοινωνία» και αναφέρθηκε στις τρεις νέες παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός τονίζοντας ότι μέσω αυτών θα ωφεληθούν πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες και θα διατεθούν 338,5 εκατομμύρια ευρώ.

Συγκεκριμένα ανέφερε πως περίπου 100.000 υγειονομικοί που εργάζονται σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας και στο ΕΚΑΒ θα λάβουν, μαζί με την μισθοδοσία Δεκεμβρίου, έκτακτη καταβολή μισού μισθού. Το μέσο ποσό που θα τους πιστωθεί υπολογίζεται στα 900 ευρώ. «Ήταν μια δέσμευση της κυβέρνησης είναι ηθικό χρέος και της κυβέρνησης και της κοινωνίας έναντι των υγειονομικών», τόνισε.

Στη συνέχεια είπε πως περίπου 800.000 συνταξιούχοι θα λάβουν τον Δεκέμβριο ενίσχυση ύψους 250 ευρώ, προσαυξημένη κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτημένο μέλος της οικογένειάς τους. Δικαιούχοι είναι οι συνταξιούχοι που έχουν ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα έως 7.200 ευρώ (600 ευρώ μηνιαίως) και ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 14.400 ευρώ, ενώ η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ.

Τέλος αναφέρθηκε στο βοήθημα 250 ευρώ που θα λάβουν, επίσης τον Δεκέμβριο, περίπου 173.000 άτομα με αναπηρία. Δικαιούχοι είναι όσοι λαμβάνουν επίδομα ΑμεΑ του ΟΠΕΚΑ.

"Δεν εξετάζεται το ενδεχόμενο επιβολής lockdown"

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε πως η έξαρση της πανδημίας συνεχίζεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, συνδέεται με τη χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη και ασκεί πίεση στα συστήματα υγείας. Επανέλαβε πως καταγράφεται έξαρση και στη χώρα μας αλλά τόνισε πως «Δεν εξετάζεται το ενδεχόμενο επιβολής lockdown όπως και δεν εξετάζεται επιβολή επιπλέον μέτρων στους εμβολιασμένους».

Πρόσθεσε ότι στόχος είναι η επέκταση της εμβολιαστικής κάλυψης τόσο με την πρώτη όσο και με την τρίτη δόση, ανέφερε ότι εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα Ελευθερία και στα θετικά ανέφερε ότι τον τελευταίο μήνα περίπου 500.000 ραντεβού πρώτης δόσης ενώ εξαιρετικά καλά πηγαίνουν και τα ραντεβού της τρίτης δόσης. Επίσης είπε ότι συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι έλεγχοι σε ολόκληρη τη χώρα ενώ παράλληλα συνεχίζεται η ενίσχυση του ΕΣΥ ιδιαίτερα στις περιφέρειες που δέχονται αυξημένη πίεση.

Ο κ. Οικονόμου είπε πως υπάρχει συνεργασία του υπουργείου Υγείας με τον ιδιωτικό τομέα για τη νοσηλεία non covid αλλά και covid περιστατικών και πρόσθεσε πως στις περιφέρειες Θεσσαλίας Μακεδονίας και Θράκης όπου παρά τα κίνητρα δεν ανταποκρίθηκαν ιδιώτες γιατροί βρίσκεται σε εξέλιξη επίταξη υπηρεσιών γιατρών συγκεκριμένων ειδικοτήτων.

Μέσα σε ένα δύσκολο διεθνές περιβάλλον η έγνοια της κυβέρνησης είναι καθημερινά να φροντίζει ολόπλευρα την πατρίδα και τους πολίτες και στο επίπεδο αυτό, τόνισε.

Προϋπολογισμός 2022

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στον Προϋπολογισμό του 2022 που κατατέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα και είπε πως παρά τις αβεβαιότητες που δημιουργούν η συνεχιζόμενη υγειονομική κρίση και η κρίση στις τιμές ενέργειες και οι συνακόλουθες ανατιμήσεις, η οικονομία της χώρας μας έχει εισέλθει σε τροχιά ανάπτυξης και σε αυτή την τροχιά θα συνεχίσει. Υπογράμμισε πως αυτή την προοπτική υπηρετεί και ο προϋπολογισμός για το 2022 επισημαίνοντας πως ανταποκρίνεται σε ένα μοντέλο εξωστρεφές ανταγωνιστικό και πράσινο.

«Βασική οικονομική μας αρχή είναι η μετατροπή του οικονομικού πλεονεκτήματος σε κοινωνικό κεκτημένο σε όφελος δηλαδή για όλους τους Έλληνες», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Οικονόμου, τονίζοντας ότι ο προϋπολογισμός «δεν περιλαμβάνει νέους φόρους αλλά προβλέπει, θεσπίζει πρόσθετες μειώσεις φόρων». Αναφέρθηκε επίσης σε πρωτοποριακές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της απασχόλησης και της νέας γενιάς επισημαίνοντας ότι μιλάμε για παρεμβάσεις που φθάνουν στα 697 εκατομμύρια ευρώ το 2021 για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, των νοικοκυριών, των επιχειρήσεων και των νέων και στα 433 εκατ. ευρώ για το 2022.

Ανέφερε επίσης ότι ο ρυθμός ανάπτυξης προβλέπεται στο 6,9% του ΑΕΠ για το 2021 και για το 2022 στο 4,5% του ΑΕΠ και υπογράμμισε πως «Η σωρευτική ανάπτυξη θα φέρει το εγχώριο προϊόν στα προ πανδημίας επίπεδα και θα το αναβαθμίσει».

Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο κ. Οικονόμου και στην ψηφιακή βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής για όλα τα ιδιωτικά έγγραφα σχολιάζοντας συνολικά ότι «με όπλο τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό η Ελλάδα εισέρχεται στον σκληρό πυρήνα των χωρών που ηγούνται της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης».

"Πυρά" από τον ΣΥΡΙΖΑ για την διαχείριση της πανδημίας

Ωστόσο, ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του εξαπολύει επίθεση στην κυβέρνηση για την διαχείριση της πανδημίας. Συγκεκριμένα, αναφέρει: «Τη στιγμή που μέσα στον Νοέμβριο μετράμε ήδη 1.487 απώλειες συνανθρώπων μας η κυβέρνηση παίζει κρυφτό με την Ιερά Σύνοδο και προχωράει σε ακύρωση προγραμματισμένων χειρουργείων. Η εντολή της κ. Γκάγκα για αναστολή προγραμματισμένων χειρουργείων έως και 80% γκρεμίζει τα ψέματα περί ενίσχυσης του ΕΣΥ. Η κυβέρνηση ακόμα και τώρα προστατεύει τα υπερκέρδη των ιδιωτικών κλινικών και αρνείται να τις επιτάξει. Οι μόνιμοι εργαζόμενοι στο σύστημα υγείας είναι 2.500 λιγότεροι σε σχέση με το 2019 με αποτέλεσμα οι υγειονομικοί να βρίσκονται στο όριο της κατάρρευσης. Χθες μόλις είχαμε 112 σε μια μέρα και ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να δίνει συγχαρητήρια στον εαυτό του. Η πολιτική του κ. Μητσοτάκη για την υγεία αποτελεί δημόσιο κίνδυνο.»

