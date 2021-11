Κοινωνία

Δίκη “ψευτογιατρού”: Διακοπή - ισχυρίστηκε ότι έχει κορονοϊό

Η Πολιτική Αγωγή κάνει λόγο για «παρελκυστική τακτική» του κατηγορούμενου.

Είκοσι τέσσερις μέρες πριν από την αποφυλάκιση του 48χρονου «Δόκτορα Κόντου», λόγω συμπλήρωσης του 18μηνου προφυλάκισης, η δίκη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου για τη δράση του ίδιου και των συγκατηγορουμένων του φαίνεται να μην μπορεί να προχωρήσει καθώς ο πρωταγωνιστής της υπόθεσης δεν μπορεί να παραστεί καθώς δήλωσε πως νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό με κορονοϊό και οι συνήγοροί του δεν έχουν εξουσιοδότηση να παραστούν στο δικαστήριο.

Η δεύτερη ημέρα της δίκης του «Dr Kontos» και των 16 συγκατηγορουμένων του δεν εξελίχθηκε ομαλά από την αρχή καθώς το δικαστήριο υποχρεώθηκε να περιμένει επί μιάμιση ώρα μία εκ των ενόρκων, που άργησε να προσέλθει, για να ξεκινήσει την συνεδρίαση.

και πάλι απών από το εδώλιο ο βασικός κατηγορούμενος. Με την έναρξη της διαδικασίας ήταν

Σύμφωνα με τους συνηγόρους του «Dr Kontos», ο εντολέας τους νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στον Ευαγγελισμό, όπου, όπως είπαν, εισήχθη το Σάββατο και έτσι οι ίδιοι αδυνατούν να λάβουν εξουσιοδότηση για την παράστασή τους.

Είπαν επίσης στο δικαστήριο να επικοινωνήσει με το νοσοκομείο ώστε να τους επιβεβαιώσει την εισαγωγή του εντολέα τους.

Έτσι πρότειναν να διακοπεί η δίκη μέχρι να αναρρώσει ο ασθενής καθώς τόνισαν πως ο κατηγορούμενος επιθυμεί να παραστεί στη δίκη του. καθώς τόνισαν πως ο κατηγορούμενος επιθυμεί να παραστεί στη δίκη του.

Η τοποθέτηση της υπεράσπισης προκάλεσε σφοδρή αντίδραση της Πολιτικής Αγωγής που κάνει λόγο για «παρελκυστική τακτική» του κατηγορούμενου για 12 ανθρωποκτονίες και 14 απόπειρες ανθρωποκτονιών βαριά ασθενών.

«Έχουμε ανθρώπους που έχουν χάσει τα παιδιά τους, έρχονται από την επαρχία, πολλοί δεν έχουν χρήματα, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Να απορριφθεί το αίτημα του κατηγορουμένου διότι δεν υπάρχει αίτημα. Από την προηγούμενη συνεδρίαση, επί έντεκα μέρες, υπήρχε επαρκής χρόνος για να πάρουν οι δικηγόροι του το πιστοποιητικό», τόνισε ο δικηγόρος των οικογενειών των δύο ανηλίκων θυμάτων του «ψευτογιατρού», Δημήτρης Κουσιουρής.

Το δικαστήριο ωστόσο δεν έχει μόνο αυτό το πρόβλημα να λύσει, καθώς και σήμερα οι συνήγοροι έθεσαν το θέμα του χώρου όπου διεξάγεται η δίκη. Οι δικηγόροι στην υπόθεση διαμαρτυρήθηκαν έντονα και για το γεγονός ότι η εξαιρετικά μικρή σε χωρητικότητα αίθουσα του Μικτού Ορκωτού Δικαστήριου δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μίας δίκης με 17 κατηγορούμενους εν μέσω μάλιστα και της πανδημίας του κορονοϊού.

Οι συνήγοροι διαμαρτυρήθηκαν έντονα, τονίζοντας πως παραβιάζεται ο νόμος καθώς στη συγκεκριμένη αίθουσα δεν επιτρέπονται πάνω από 30 άτομα: «Η κατάσταση είναι απαράδεκτη, οι ένορκοι κάθονται στις θέσεις των δικηγόρων, οι δικηγόροι στις θέσεις του ακροατηρίου, είμαστε ο ένας πάνω στον άλλον» είπαν στο δικαστήριο. Η πρόεδρος τους απάντησε πως έχει υποβάλει αίτημα στην διοίκηση του Πρωτοδικείου.

Το δικαστήριο διέκοψε για τις 3.00 σήμερα το μεσημέρι προκειμένου να προσκομιστεί πιστοποιητικό από το νοσοκομείο Ευαγγελισμός για να κρίνει στη συνέχεια το χρόνο και τον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθεί η δίκη.