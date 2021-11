Τεχνολογία - Επιστήμη

Τρίτη δόση εμβολίου: Ποιοι πρέπει να την κάνουν - Τι θα κάνουν οι νοσήσαντες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές οδηγίες για τη χορήγηση αναμνηστικής δόσης σε πολίτες άνω των 18 ετών, δημοσιοποίησε η Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού.

Τις οδηγίες για τη χορήγηση αναμνηστικής δόσης σε πολίτες άνω των 18 ετών, δημοσιοποίησε η Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού.

Αναλυτικά, οι οδηγίες για τον γενικό πληθυσμό:

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Όλοι οι πολίτες άνω των 18 ετών έχουν το δικαίωμα στην αναμνηστική δόση.

Πιο συγκεκριμένα,

Για τα άτομα που έχουνε ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους με εμβόλια Pfizer, Moderna ή AstraZeneca, η αναμνηστική δόση θα είναι με εμβόλιο Pfizer ή μισή δόση Moderna, μετά από 6 μήνες.

Για τα άτομα που έχουνε ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους με εμβόλιο Johnson & Johnson, η αναμνηστική δόση θα πραγματοποιείται με το εμβόλιο της Johnson & Johnson, Pfizer ή μισή δόση Moderna εμβόλιο, μετά από 2 μήνες.

Για τα άτομα που έκαναν πρώτη δόση με εμβόλιο Pfizer ή Moderna και δεύτερη δόση με Johnson & Johnson, δε συστήνεται να πραγματοποιήσουν αναμνηστική δόση.

Για τον προγραμματισμό του ραντεβού σας για την αναμνηστική δόση, ακολουθείτε την ίδια διαδικασία που ακολουθήσατε για την πρώτη και την δεύτερη δόση.

Περιπτώσεις για εμβολιασμό με αναμνηστική δόση

Περίπτωση 1η

Ολοκληρωμένος εμβολιασμός με 2 δόσεις Pfizer, Moderna ή AstraZeneca - Συστήνεται εμβολιασμός τουλάχιστον 6 μήνες μετά με μία δόση Pfizer ή μισή δόση Moderna

Περίπτωση 2η

Ολοκληρωμένος εμβολιασμός με 1 δόση J&J - Συστήνεται εμβολιασμός τουλάχιστον 2 μήνες μετά με μία δόση Pfizer, J&J ή μισή δόση Moderna

Περίπτωση 3η

1η δόση με εμβόλιο Pfizer, Moderna ή Astra Zeneca - 2η δόση με εμβόλιο J&J - Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού δε συστήνει τον εμβολιασμό με αναμνηστική δόση.

Περιπτώσεις εμβολιασμού με αναμνηστική δόση & νόσηση

Περίπτωση 1η

Νόσηση πριν τον εμβολιασμό - 1 δόση εμβολίου J&J - Συστήνεται εμβολιασμός με αναμνηστική δόση τουλάχιστον 6 μήνες μετά με μία δόση Pfizer, J&J ή μισή δόση Moderna

Περίπτωση 2η

Νόσηση πριν τον εμβολιασμό - Εμβολιασμός με Pfizer, Moderna ή AstraZeneca - Συστήνεται εμβολιασμός με αναμνηστική δόση τουλάχιστον 6 μήνες μετά με μία δόση Pfizer ή μισή δόση Moderna.

Περίπτωση 3η

1η δόση με Pfizer, Moderna ή AstraZeneca - Νόσηση μετά την 1η δόση εμβολιασμού - Συστήνεται εμβολιασμός 3 - 6 μήνες μετά τη νόσηση με μια δόση Pfizer ή Moderna (ολόκληρη δόση) για ολοκλήρωση του εμβολιασμού - Αναμνηστική δόση συστήνεται 6 μήνες μετά από τη 2η δόση με 1 δόση Pfizer ή Moderna μισή δόση

Περίπτωση 4η

Ολοκλήρωση εμβολιασμού με J&J - Νόσηση μετά τον εμβολιασμό - Συστήνεται εμβολιασμός 6 μήνες μετά τη νόσηση με μια δόση Pfizer, μισή δόση Moderna ή J&J

Περίπτωση 5η

Ολοκλήρωση εμβολιασμού με 2 δόσεις Pfizer, Moderna ή AstraZeneca - Νόσηση μετά τον εμβολιασμό - Συστήνεται εμβολιασμός 6 μήνες μετά τη νόσηση με μία δόση Pfizer ή μισή δόση Moderna

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα: Τους λήστεψαν μετά τους αρραβώνες!

Βουλγαρία: Λεωφορείο στις φλόγες και δεκάδες νεκροί (εικόνες)

Λεωφόρους Κηφισού: Νταλίκα στο αντίθετο ρεύμα (βίντεο)