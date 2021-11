Life

Δύσκολες ώρες για τη Σάρον Στόουν

Η συγκινητική ανάρτηση της ηθοποιού στο Ιnstagram.

Η Sharon Stone διανύει μία πολύ δύσκολη περίοδο, καθώς η αγαπημένη της μητέρα αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας.

Όπως έκανε γνωστό η ίδια η 63χρονη ηθοποιός, η μητέρα της υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο.

