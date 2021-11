Life

Κορονοϊός - Φαίη Σκορδά: νόσησα δύο φορές (βίντεο)

Την αποκάλυψη έκανε η παρουσιάστρια στη διάρκεια της συζήτησης με τον Γιάννη Αϊβάζη.

Καλεσμένος στο πλατό του Πρωινού βρέθηκε την Τρίτη ο Γιάννης Αϊβάζης, ο οποίος μίλησε για την πρόσφατη περιπέτειά του με τον κορονοϊό, η οποία και τον οδήγησε στο νοσοκομείο.

Στην αρχή της συζήτησης η Φαίη Σκορδά έκανε ωστόσο μια απρόσμενη αποκάλυψη, καθώς ανέφερε πως νόσησε όχι μία, αλλά δύο φορές από κορονοϊό.

«Δυο φορές το πέρασα. Πρέπει να βγαίνω στον Χατζηνικολάου κάθε φορά; Την πρώτη φορά επειδή ήταν η πολύ αρχή του κορονοϊού και επειδή δε γνωρίζαμε, αισθάνθηκα την ανάγκη να βγω να το πω δημοσίως. Φοβήθηκα, επειδή δεν ήξερα, δεν ήθελα να κάνω κακό σε κανέναν. Ηθικά, για αυτόν τον λόγο το έκανα. Μετά τα πράγματα ήταν διαφορετικά» αρκέστηκε να πει η Φαίη Σκορδά, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

