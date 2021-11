Πολιτική

Προεδρικό Μέγαρο: Συνάντηση Σακελλαροπούλου - Βαρθολομαίου

Η ΠτΔ υποδέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο τον Οικουμενικό Πατριάρχη, Βαρθολομαίο. Τι συζήτησαν.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου υποδέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο τον Οικουμενικό Πατριάρχη, Βαρθολομαίο και τον συνεχάρη από κοντά για την επέτειο των 30 ετών της Πατριαρχικής του Διακονίας.

Όπως τόνισε η Πρόεδρος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης έχει ανταποκριθεί με άριστο τρόπο στις πιο απαιτητικές προσδοκίες για την υψηλή του αποστολή.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «η ελληνική Πολιτεία τρέφει ύψιστο σεβασμό στο θεσμό του Οικουμενικού Θρόνου και στηρίζει το κύρος και την διεθνή του ακτινοβολία με κάθε τρόπο».

Εξέφρασε, επίσης, την ευχή και τη βεβαιότητά της, ότι θα συνεχίσει να καθοδηγεί πνευματικά τα εκατομμύρια χριστιανών ορθοδόξων ανά την υφήλιο, υπηρετώντας τις ίδιες αρχές, με έμφαση στα ατομικά δικαιώματα και στο περιβάλλον, όπως κάνει όλα αυτά τα χρόνια.

Ο κ. Βαρθολομαίος ευχαρίστησε θερμά την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, πρώτον για την τιμή της πρόσκλησης στο επίσημο γεύμα προς τιμήν του, καθώς και «για τους λίαν φιλόφρονας λόγους της εξ αφορμής της τριακοστής επετείου της ταπεινής Πατριαρχίας» του.

Όπως τόνισε «όλα αυτά τα χρόνια, προσπάθησα να κάνω το καλύτερο δυνατόν, υπό τας δεδομένας εκάστοτε συνθήκας και προϋποθέσεις, πάντοτε με τους συνεργάτες μου, διότι όπως έλεγαν οι πρόγονοί μας "μία χελιδών έαρ ου ποιεί". Όλοι μαζί στο Φανάρι, προσπαθήσαμε όλα αυτά τα χρόνια, τρεις συναπτές δεκαετίες, να δώσουμε μια ζωντανή μαρτυρία της Ορθοδοξίας, να τιμήσουμε το θεσμό και να τον εξυψώσουμε, όσο ήταν δυνατό». Στο πλαίσιο αυτό, προσέθεσε ότι «όσα επετεύχθησαν, ασφαλώς επετεύχθησαν με τη χάρη του Θεού και με τη συνεργασία όλων ημών των ταπεινών διακόνων Του».

Χαρακτήρισε, ακόμη, «ξεχωριστή ευλογία Θεού, ότι γιορτάζω αυτά τα 30 χρόνια της Πατριαρχίας μου και στην Ελλάδα, όπου πάντοτε, οσάκις, έρχομαι συναντώ την αγάπη, το σεβασμό του ελληνικού λαού προς το θεσμό του Οικουμενικού Πατριαρχείου και επιπλέον την ευγνωμοσύνη του ελληνικού λαού προς τη Μητέρα Εκκλησία, διότι γνωρίζουμε όλοι από την ιστορία το τι προσέφερε η Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως εις το γένος μας διά μέσου των αιώνων».

Με την ευκαιρία απέστειλε την ευλογία της Μητρός Εκκλησίας, τις καλύτερες ευχές του και την αγάπη του, προς τον ευσεβή ελληνικό λαό, ο οποίος ευμοίρισε να έχει και μια Κυρία επικεφαλής του, ως σύμβολο της ενότητας του έθνους.

«Σας συγχαίρω για την επιλογή του κυρίου πρωθυπουργού της κυβερνήσεως προς το πρόσωπό σας, θαυμάζουμε την κινητικότητά σας, τη δραστηριότητά σας, είστε πανταχού παρούσα και εύχομαι ο 'Αγιος Θεός να σας ενισχύει εις τα περαιτέρω βήματα της προεδρίας σας. Ο Θεός μαζί σας και με ολόκληρο τον ελληνικό Λαό. Σας ευχαριστώ και πάλι και πολλάκις» κατέληξε ο Παναγιώτατος.

Επίσκεψη Οικουμενικού Πατριάρχη στο Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή



Την Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος επισκέφθηκε το Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή και ξεναγήθηκε στους χώρους του, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί στην Αθήνα.

Τον Πατριάρχη υποδέχτηκαν η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή κυρία Fleurette Καραδόντη και ο Γενικός Διευθυντής κ. Κυριάκος Κουτσομάλλης, παρουσία του Διοικητικού Συμβουλίου. Στη συνέχεια, ο κ. Κουτσομάλλης τον ξενάγησε στις αίθουσες της μόνιμης Συλλογής του Ιδρύματος .

Κατά την προσφώνησή του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος τόνισε τη στενή σχέση της Ορθοδοξίας με την τέχνη και ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Παιδιόθεν μας ήγγιζεν η τέχνη, την οποίαν, μαζί με την πίστιν εις τον Θεόν εθεωρούσαμεν οδοδείκτην προς το βάθος και την αλήθειαν των πραγμάτων. […] Είναι πολύ σημαντικόν ότι το Μουσείον Νεώτερης και Σύγχρονης Τέχνης [του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή] έχει στόχον να βοηθεί τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως ηλικίας, μορφώσεως και κοινωνικής τάξεως να αποκτούν πρόβασιν εις την τέχνην, να τη «διαβάζουν», να υφίστανται δι’αυτής την «καλήν αλλοίωσιν».

Αυτός ο κοινωνικός προσανατολισμός εκφράζει και το πνεύμα της ορθοδόξου παραδόσεώς μας, η οποία, όπως λέγεται, είναι «η κατ’ εξοχήν κοινωνική μορφή του Χριστιανισμού».

Η Εκκλησία […] είναι χώρος καλλιεργείας και αναπτύξεως ποικίλων μορφών τέχνης, η οποία είναι εδώ πάντοτε βαθυστόχαστος θεολογική γλώσσα που ενσαρκώνει και εκφράζει τας ζωτικάς αληθείας της πίστεώς μας, την πανσωστικήν ενανθρώπησιν του Θεού Λόγου, την ενότητα του ανθρωπίνου γένους, την ανακαίκισιν της κτίσεως όλης, τον πολιτισμόν της αγάπης και της αλληλεγγύης και την ελπίδα της αιωνιότητος.»

Ο Γενικός Διευθυντής κ. Κυριάκος Κουτσομάλλης ευχαρίστησε θερμά τον Πατριάρχη και ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Αυτό που ήθελαν ο Βασίλης Γουλανδρής και η σύζυγός του Ελίζα [οι ιδρυτές το Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή], ήταν η δημιουργία ενός χώρου ο οποίος θα είναι οικείος, φιλόξενος, προσηνής, ανοιχτός στη διαφορετικότητα και στις πολιτισμικά διαφοροποιημένες ομάδες. Ανοιχτός σε όσους αισθάνονται κοινωνικά παραμερισμένοι. Και τούτο γιατί η τέχνη, σε όλες της τις εκφάνσεις, ως πνευματικό αγαθό έχει αποστολή να προάγει την κοινωνική συνοχή. Τότε μόνο θα αποτελέσει έμπρακτη βεβαίωση ότι η Τέχνη ενώνει άτομα και λαούς, καταλύοντας ιδεοληπτικούς διαχωρισμούς και αναδεικνύοντας τον άνθρωπο ως κυρίαρχο και υπέρτατο σημείο αναφοράς της.

Αυτό που ήθελαν [οι ιδρυτές] και αυτό που και εμείς διακαώς επιθυμούμε είναι ο χώρος αυτός, στο πνεύμα του εγκυκλοπαιδισμού πέρα από την αισθητική, εικαστική, παιδαγωγική άσκηση, να ορίζει ως πρωταρχικό του μέλημα την εξοικείωση του κοινού με την Τέχνη. Να είναι ταυτοχρόνως ένα εργαστήρι γόνιμων προβληματισμών, ζύμωσης ιδεών και με λόγο ευρύτερα κοινωνικό να κεντρίζει κοινωνικούς προβληματισμούς βιώνοντας και κωδικοποιώντας τον χρόνο του. Θέλουμε ένα μουσείο με προοπτική μέλλοντος, που θα επιχειρεί υπερβάσεις και αναγωγές απόδρασης από τον αυτάρεσκο εγωκεντρισμό που θα το καθιστούσαν περίκλειστο και απαρχαιωμένο.»

Τέλος, ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή έκανε ιδιαίτερη μνεία στις προσπάθειες που καταβάλλει ο Οικουμενικός Πατριάρχης για την προστασία του περιβάλλοντος. Η οικολογική αφύπνιση, που αποτελεί προτεραιότητα για το Ίδρυμα, είναι και το μήνυμα που στέλνει η εγκατάσταση γλυπτών του καλλιτέχνη Andrew Levitas, η οποία παρουσιάζεται στην αίθουσα των περιοδικών εκθέσεων έως και τις 28 Νοεμβρίου 2021. Η εγκατάσταση διαπραγματεύεται το μέγεθος της οικολογικής καταστροφής που συντελέστηκε στην πόλη Minamata της Ιαπωνίας, όπως την ανέδειξε ο φωτογραφικός φακός του W. Eugene Smith τη δεκαετία του 1970.

