Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Περιορισμός τακτικών χειρουργείων κατά 80%

Επιστολή Γκάγκα με οδηγίες στους διοικητές όλων των Υγειονομικών Περιφερειών της Ελλάδας. Διαφωνεί η ΕΙΝΑΠ.

Οδηγίες προς τα νοσοκομεία για τον περιορισμό προγραμματισμένων τακτικών χειρουργείων για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από την έξαρση της πανδημίας δίνει με επιστολή της προς τους διοικητές όλων των Υγειονομικών Περιφερειών της Ελλάδας η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα. Ζητάει περιορισμό των προγραμματισμένων τακτικών χειρουργείων κατά ποσοστό 80%, ανάλογα με τις συνθήκες ανά νοσοκομείο, με απόφαση του διοικητή.

Επισημαίνεται ότι όσον αφορά το θεραπευτικό πρόγραμμα των ασθενών με χρόνια προβλήματα υγείας, οι απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις και θεραπευτικές παρεμβάσεις (χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες, εκχύσεις φαρμάκων, συνεδρίες σε μονάδα τεχνητού νεφρού κ.ά.) υλοποιούνται κανονικά από τα νοσοκομεία, λαμβάνοντας πάντα τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης για τις συγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες ασθενών.

Ο περιορισμός στο επισκεπτήριο και η αναγκαιότητα για PCR, όπως ισχύουν σήμερα. Αναφέρεται ότι τα παραπάνω αφορούν και τις ιδιωτικές κλινικές της χώρας.

Η Ένωση Ιατρών Αθήνας Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) εκφράζει την έντονη διαφωνία της με τον περιορισμό των χειρουργείων, τονίζοντας ότι είχαν προειδοποιήσει τον υπουργό υγείας ότι αυτό είναι «απαράδεκτο». «Η πλήρης λειτουργία των χειρουργείων είναι απαραίτητη ώστε να αντιμετωπιστούν άμεσα οι ιατρικές ανάγκες των ασθενών που έχουν επανειλημμένα αναβληθεί, προκαλώντας μεγάλες αναμονές», τονίζει η ΕΙΝΑΠ. Προσθέτει ότι «η παραμέληση των λοιπών παθήσεων αυξάνει τους γενικούς δείκτες βαριάς νοσηρότητας και θνησιμότητας ενώ οι ασθενείς αναγκάζονται να προσφεύγουν στις ιδιωτικές κλινικές κάθε φορά που κλείνουν τα χειρουργεία του ΕΣΥ».

Η ΕΙΝΑΠ ζητά μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και επίταξη του ιδιωτικού τομέα, άμεση απόσυρση «του απαράδεκτου αυτού εγγράφου» και την εύρυθμη συνέχιση των τακτικών χειρουργείων, φυσικά τηρώντας τα μέτρα υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας. Καταλήγει ότι «τα νοσοκομεία δεν πρέπει και δεν μπορούν να μετατραπούν σε νοσοκομεία μίας νόσου».

Το ΜέΡΑ25 σημειώνει πως «Παράλληλα με τη πανδημία του κορονοϊού, η χώρα βιώνει και τη βουβή πανδημία της λοιπής νοσηρότητας, όλων εκείνων δηλαδή των ασθενών - πλην Covid-19 - τους οποίους έχετε αφήσει στο έλεος των κλινικαρχών, μετατρέποντας de facto την υγεία σε προνόμιο των εχόντων. Η ευθύνη βαρύνει τον πρωθυπουργό προσωπικά. Ενισχύστε το ΕΣΥ ΑΜΕΣΑ!».

