Κόσμος

Βουλγαρία - φωτιά σε λεωφορείο: Τα σενάρια για το πολύνεκρο δυστύχημα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ασύλληπτη τραγωδία με δεκάδες νεκρούς μεταξύ των οποίων και παιδιά. Κάηκαν ζωντανοί μέσα στο λεωφορείο. Τριήμερο εθνικό πένθος στην Βόρεια Μακεδονία.



Τουλάχιστον 46 άνθρωποι, ανάμεσά τους 12 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους όταν ένα λεωφορείο, το οποίο μετέφερε τουρίστες κυρίως από τη Βόρεια Μακεδονία, τυλίχθηκε στις φλόγες σε αυτοκινητόδρομο της δυτικής Βουλγαρίας περίπου στις 02:00 τοπική ώρα σήμερα Τρίτη.

Επτά άνθρωποι, που κατάφεραν να βγουν έξω από το φλεγόμενο όχημα, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο επειγόντων περιστατικών Πιρόγκοφ της βουλγαρικής πρωτεύουσας, της Σόφιας, και νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με το προσωπικό του νοσοκομείου. Έχουν υποστεί εγκαύματα και ένας κάταγμα στο πόδι.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Βουλγαρίας ανακοίνωσε ότι 46 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, γεγονός που καθιστά το δυστύχημα το πιο πολύνεκρο στην ιστορία της βαλκανικής αυτής χώρας. Ο μεταβατικός υπουργός Εσωτερικών Μπόικο Ράσκοφ δήλωσε ότι πτώματα ήταν "στοιβαγμένα μέσα στο όχημα και είχαν γίνει στάχτη". "Η εικόνα είναι τρομακτική, τρομακτική. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο στο παρελθόν", είπε ο ίδιος στους δημοσιογράφους ευρισκόμενος στον τόπο του δυστυχήματος.

Τα αίτια του δυστυχήματος είναι ασαφή, αλλά το λεωφορείο φαίνεται ότι χτύπησε πάνω σε ένα προστατευτικό κιγκλίδωμα είτε πριν είτε αφού πήρε φωτιά, ανακοίνωσαν βούλγαροι αξιωματούχοι.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Στρούμα, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων δυτικά της Σόφιας, όπως είπαν. Οι εκδρομείς επέστρεφαν στα Σκόπια, την πρωτεύουσα της Βόρειας Μακεδονίας, έπειτα από ένα σαββατοκύριακο αναψυχής στην Κωνσταντινούπολη, που απέχει περίπου 800 χιλιόμετρα.

"Ασύλληπτη τραγωδία"

Οπως είπε ο επικεφαλής της βουλγαρικής υπηρεσίας ερευνών Μπόροσλαβ Σαράφοβ, τέσσερα λεωφορεία από ένα ταξιδιωτικό γραφείο της Βόρειας Μακεδονίας εισήλθαν στο έδαφος της Βουλγαρίας αργά χθες, Δευτέρα, το βράδυ από την Τουρκία. "Ανθρώπινο λάθος του οδηγού ή μηχανική βλάβη είναι οι δύο αρχικές εκδοχές για τα αίτια του δυστυχήματος", τόνισε ο ίδιος.

Τηλεοπτικά πλάνα εμφανίζουν το λεωφορείο να έχει καεί ολοσχερώς στη μέση του αυτοκινητοδρόμου, ο οποίος ήταν βρεγμένος λόγω της βροχής.

"Πρόκειται για μια τεράστια τραγωδία", δήλωσε στους δημοσιογράφους στη Σόφια ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Ζόραν Ζάεφ, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς των θυμάτων. Ο Ζάεφ είπε ότι οι επιβάτες ήταν όλοι από τη Βόρεια Μακεδονία, αλλά ανάμεσά τους φαίνεται ότι υπήρχε ένας σέρβος πολίτης και ένας Βέλγος. Δεν είναι ωστόσο σαφές αν τα δύο αυτά πρόσωπα συγκαταλέγονται στους νεκρούς ή στους τραυματίες.

Ο Ζάεφ είπε ότι μίλησε με έναν από τους επτά επιζήσαντες, ο οποίος του περιέγραψε πως οι επιβάτες κοιμούνταν και ξύπνησαν από τον θόρυβο μιας έκρηξης. Ο ίδιος είπε ότι όσοι κάθονταν στα πίσω καθίσματα του λεωφορείου κατάφεραν να σπάσουν ένα παράθυρο και να πηδήξουν έξω.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας της Βόρειας Μακεδονίας Βένκο Φίλιπτσε, είναι μέλη της ίδιας οικογένειας και ανάμεσά τους υπάρχει και ένας 16χρονος. "Ανάμεσα στους νεκρούς οι 12 ήταν κάτω από 18 ετών", μεταξύ των οποίων πέντε παιδιά, η ηλικία των οποίων είναι αδιευκρίνιστη, και "οι υπόλοιπο ήταν μεταξύ 20 και 30 ετών".

"Οι επιζήσαντες έχουν τραυματιστεί, έχουν χάσει οικείους τους, παιδιά", είπε η Μάγια Αργκουΐροβα, επικεφαλής της μονάδας εγκαυμάτων όπου μεταφέρθηκαν. "Ο οδηγός βρήκε ακαριαίο θάνατο κι επομένως δεν υπήρχε κάποιος για να ανοίξει τις πόρτες", όπως δήλωσε στην τηλεόραση ο επικεφαλής της εθνικής αστυνομίας Στάνιμιρ Στάνεφ.

Ο Ζάεφ πρόσθεσε ότι οι επιβάτες προέρχονταν από διάφορες κοινότητες της Βόρειας Μακεδονίας, μιας χώρας δύο εκατομμυρίων πολιτών που συνορεύει με τη Βουλγαρία.

Η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος στην χώρα για τα θύματα του τραγικού δυστυχήματος με το λεωφορείο που τυλίχθηκε στις φλόγες στη Βουλγαρία. Το εθνικό πένθος κηρύσσεται για σήμερα, αύριο, Τετάρτη, και μεθαύριο, Πέμπτη (23,24 και 25 Νοεμβρίου). Ακόμη αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα το βράδυ συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κυβερνώντος Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, όπου ο Ζόραν Ζάεφ επρόκειτο να υποβάλει την παραίτησή του από την ηγεσία του κόμματος αυτού, μετά την βαριά ήττα του στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές στη Βόρεια Μακεδονία.

Ψαχνούν τους συγγενείς τους

Στα Σκόπια, ο Αλβανός Οσμάν, 31 ετών, είπε στο Ρόιτερς ότι πήγε στο ταξιδιωτικό γραφείο μαζί με τον αδελφό και την αδελφή του ζητώντας πληροφορίες για την τύχη των γονιών τους. "Δεν γνωρίζουμε αν βρίσκονταν μέσα στο λεωφορείο που κάηκε ή όχι. Δεν έχουμε πληροφορίες γι΄αυτούς. Το πρακτορείο δεν απαντά στο τηλέφωνο. Πιθανόν να χρειαστεί να πάμε στη Βουλγαρία", είπε.

Στα Σκόπια πανικόβλητοι κάτοικοι προσπαθούν να επικοινωνήσουν με το πρακτορείο ταξιδίων που οργανώνει τέτοια ταξίδια στην Κωνσταντινούπολη με την ελπίδα ότι οι δικοί τους δεν θα βρίσκονταν μέσα στο λεωφορείο. "Καλούμε ασταμάτητα το Besa Τours, αλλά δεν απαντά κανένας", είπε στους δημοσιογράφους ο Ξενάλ Μπακίου, ο οποίος δεν έχει νέα από τον ξάδελφό του.

Συγγενείς των θυμάτων έχουν συγκεντρωθεί έξω από το συγκεκριμένο πρακτορείο ταξιδίων, η σελίδα του οποίου στο Facebook διαφημίζει ταξίδια στην Κωνσταντινούπολη δύο φορές την εβδομάδα. Τα γραφεία του είναι κλειστά και εκπρόσωποί του δεν ήταν διαθέσιμοι να σχολιάσουν.

Στον αυτοκινητόδρομο, όπου σημειώθηκε το δυστύχημα είχαν γίνει πρόσφατα οδικά έργα με χρήματα της ΕΕ, στην οποία η Βουλγαρία είναι μέλος από το 2007. Ωστόσο το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου είχε απότομα σημεία, χωρίς διαγράμμιση στην άσφαλτο, σύμφωνα με μια ένωση πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων, η οποία είχε καταγγείλει στο παρελθόν το πρόβλημα στις αρχές.

Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Στέφαν Γιάνεφ ανακοίνωσε ότι ξεκινάει έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος αποκλείοντας το ενδεχόμενο το δυστύχημα να προκλήθηκε λόγω της κατάστασης του οδοστρώματος.

Μπροστά από το δημοτικό σχολείο Ισμαήλι Κεμάλι στα Σκόπια μαθητές ξεσπούν σε κλάματα ακούγοντας ότι πέντε συμμαθητές τους, όλοι μέλη της ίδιας οικογένειας, έχασαν τη ζωή τους. "Ο Έργκιν ήταν φίλος μου. Ήταν πολύ καλό παιδί. Πολύ καλός. Λυπάμαι τόσο πολύ που πέθανε", λέει στο Ρόιτερς ο 11χρονος Μπλερίμ Μπουσί.

Στη Σόφια ο 45χρονος Αντνάν Γιασάροφσκι λέει ότι η 16χρονη κόρη του Ζουλέικα τον κάλεσε και του είπε ότι επέζησε και πήγε να την δει στο νοσοκομείο. "Εκλαιγε. Τα χέρια της ήταν καμένα αλλά κατά τα άλλα ήταν καλά. Δεν είπε πολλά, έκλαιγε και ήταν σε κατάσταση σοκ. Την είδα μόνο από την πόρτα γιατί εξαιτίας της COVID δεν μου επέτρεψαν να μπω στο δωμάτιο", είπε ο πατέρας της στο Ρόιτερς.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξέφρασε τα συλλυπητήριά της και την "αλληλεγγύη της ΕΕ αυτές τις φρικτές στιγμές". Μήνυμα στήριξης απέστειλε και ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Αυτό ήταν το πιο πολύνεκρο τροχαίο στην ιστορία της Βουλγαρίας. Η τελευταία φορά που σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο στη χώρα ήταν τον Αύγουστο του 2018: 20 τουρίστες σκοτώθηκαν τότε όταν το όχημά τους ξέφυγε από την πορεία του εν μέσω σφοδρής νεροποντής σε μια ορεινή περιοχή βορείως της Σόφιας.

Η Βουλγαρία, μια χώρα 6,9 εκατομμυρίων κατοίκων, κατέγραψε το 2019 περίπου 628 νεκρούς από τροχαία και 463 το 2020, αριθμός μικρότερος από ό,τι συμβαίνει συνήθως λόγω των υγειονομικών περιορισμών που είχαν μειώσει τις μετακινήσεις των πολιτών. Οι αριθμοί αυτοί είναι οι υψηλότεροι στην ΕΕ και οφείλονται κυρίως στην κακή κατάσταση των δρόμων και των οχημάτων καθώς και στην υπερβολική ταχύτητα των οδηγών.

Ειδήσεις σήμερα:

Πλατεία Βικτωρίας: Εξιχνιάστηκε η δολοφονία Σομαλού

Δίκη “ψευτογιατρού”: Διακοπή - ισχυρίστηκε ότι έχει κορονοϊό

Κορονοϊός - Τιμόθεος: Είμαστε ιεροί λειτουργοί και όχι πολιτικοί “ελεγκτές”