Κικίλιας για κρουαζιέρα: Για πρώτη φορά η έναρξη τον Μάρτιο

Ο Υπουργός Τουρισμού είχε συνάντηση με τη Γενική Διευθύντρια της Διεθνούς Ένωσης Εταιρειών Κρουαζιέρας (CLIA) για την Ευρώπη.

Ο Βασίλης Κικίλιας υποδέχθηκε την Τετάρτη στο Υπουργείο Τουρισμού με τη νέα Γενική Διευθύντρια της Διεθνούς Ένωσης Εταιρειών Κρουαζιέρας (CLIA) για την Ευρώπη, Marie-Caroline Laurent, η οποία πραγματοποιεί επίσκεψη στη χώρα μας.

Είναι η πρώτη επίσκεψη της κ. Laurent στο εξωτερικό μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, κάτι που, όπως η ίδια επεσήμανε, δείχνει τη σημασία που δίνει η CLIA στην ελληνική αγορά κρουαζιέρας.

Στη συνάντηση συμφωνήθηκε η υλοποίηση των απαιτούμενων διαδικασιών, τόσο από πλευράς Πολιτείας όσο και εταιρειών κρουαζιέρας, για έναρξη της κρουαζιέρας στην Ελλάδα την επόμενη τουριστική περίοδο από τον Μάρτιο του 2022, νωρίτερα από κάθε άλλη φορά.

Η κ. Laurent συνεχάρη τον κ. Κικίλια για την αντιμετώπιση της πανδημίας από την Ελλάδα, τονίζοντας ότι τα υγειονομικά πρωτόκολλα της χώρας μας συνέβαλαν τα μέγιστα στην καλή πορεία του Τουρισμού, καθώς και στο παγκόσμιο άνοιγμα της κρουαζιέρας από την Ελλάδα, που την έκαναν ακόμα πιο «ορατή» στον χάρτη της κρουαζιέρας.

Από την πλευρά του, ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε στη σημαντική συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου και της CLIA, εκφράζοντας την πρόθεση αυτή να ενταθεί στο επόμενο διάστημα.

Τόνισε το ενδιαφέρον που δείχνει η Ελλάδα στην ενίσχυση της κρουαζιέρας πέραν των καθιερωμένων προορισμών, αλλά και στην επιμήκυνση της σεζόν καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, ενώ ενημέρωσε την κ. Laurent ότι στρατηγική επιλογή της ελληνικής Κυβέρνησης είναι η αξιοποίηση των πόρων του RRF για την ενίσχυση υποδομών και μικρο-υποδομών που σχετίζονται με την κρουαζιέρα.

Ο κ. Κικίλιας επεσήμανε ότι το Υπουργείο Τουρισμού συνεργάζεται με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τη δημιουργία συστήματος που θα επιτρέψει τον ομαλότερο προγραμματισμό προσεγγίσεων κρουαζιερόπλοιων, ιδιαίτερα σε προορισμούς με αυξημένη ζήτηση, με στόχο η χώρα μας να πρωταγωνιστήσει στην ανάπτυξη της κρουαζιέρας παγκοσμίως.

Στη συνάντηση συμμετείχε και η εκπρόσωπος της CLIA στην Ανατολική Μεσόγειο, Μαρία Δεληγιάννη, η οποία αναφέρθηκε στη σημασία για τον κλάδο της κρουαζιέρας της πρόσφατης Συνόδου της Μικτής Επιτροπής Τουρισμού Ελλάδας-Τουρκίας και ευχαρίστησε τον κ. Κικίλια για τις ενέργειές του, σε συνεργασία με την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, που έδωσαν τη δυνατότητα ελλιμενισμού πλοίων κρουαζιέρας με προέλευση ή διέλευση από τα λιμάνια της Τουρκίας, Κουσάντασι και Γαλατά, που πληρούν τα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα και προϋποθέσεις.

