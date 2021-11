Αθλητικά

Κώστας Ραπτόπουλος: Συνελήφθη ο δημοσιογράφος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χειροπέδες στον γνωστό αθλητικό δημοσιογράφο. Γιατί συνελήφθη.

Ο γνωστός αθλητικός δημοσιογράφος Κώστας Ραπτόπουλος συνελήφθη σήμερα το πρωί έξω από τον ραδιοφωνικό σταθμό στον οποίον εργάζεται.

Είχε προηγηθεί μήνυση εναντίον του από πολίτη για εξύβριση, απειλή, φθορά ξένης περιουσίας και σωματική βλάβη.

Η σύλληψη του δημοσιογράφου έγινε μετά το πέρας της εκπομπής του έξω από τα γραφεία του ραδιοφωνικού σταθμού Metropolis.

Αυτήν την ώρα βρίσκεται στο Α.Τ. Καλαμαριάς.

Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Προεδρικό Μέγαρο: Συνάντηση Σακελλαροπούλου - Βαρθολομαίου

Κορονοϊός - Τιμόθεος: Είμαστε ιεροί λειτουργοί και όχι πολιτικοί “ελεγκτές”

Κολωνάκι: Καρέ καρέ η μεταφορά της ανήλικης στο νοσοκομείο μετά την πτώση από τον 6ο όροφο (βίντεο)