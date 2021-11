Οικονομία

Black Friday στην ασφάλεια αυτοκινήτου: Συνολική έκπτωση έως 53%

Το Pricefox.gr καλεί τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων να εκμεταλλευθούν τις μεγάλες προσφορές, λόγω της Black Friday και να κλείσουν άμεσα το συμβόλαιο τους, σε εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση από το pricefox.gr, «Οι Black Friday προσφορές ξεκίνησαν! Εσύ σκέφτεσαι τι να αγοράσεις, αν πρέπει να το αγοράσεις και αν μπορείς να το αγοράσεις. Ξέρω ακριβώς πως νιώθεις…Αυτός είναι και ο λόγος που διαβάζεις αυτό το άρθρο! Οι Black Friday προσφορές θα διαρκέσουν μόνο μια εβδομάδα και οι αποφάσεις σου πρέπει να είναι έξυπνες και γρήγορες!

Γνώριζες πως η προσφορά μεγάλων εκπτώσεων στην ασφαλιστική αγορά είναι πρόκληση και πως όλο και περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουν προσφορές στην ασφάλεια αυτοκινήτου;

Ειδικά με την αύξηση των ατυχημάτων στην Ελλάδα, οι τιμές για ασφάλεια αυτοκινήτου ενδέχεται να αλλάξουν ραγδαία μετά την αλλαγή του χρόνου κάνοντας αυτό το Black Friday μια έξυπνη και οικονομική λύση για να εξοικονομήσεις χρήματα για έναν ολόκληρο χρόνο.

Στο Pricefox ειδικά από αυτήν την εβδομάδα είναι για σένα η καλύτερη και η πιο συμφέρουσα περίοδος για να αγοράσεις την ασφάλεια αυτοκινήτου σου. Μην ξεχνάς ότι πάντα πρέπει να συγκρίνεις τις τιμές γιατί διαφέρουν από τη μια ασφαλιστική εταιρεία στην άλλη, ιδιαίτερα στις προσφορές Black Friday. Οι προσφορές Black Friday για ασφάλεια αυτοκινήτου ξεκινήσουν από σήμερα 24 Νοεμβρίου και θα διαρκέσουν λίγες ημέρες.

Στο Pricefox μπορείς εύκολα και γρήγορα να συγκρίνεις μέσα σε 30’’ όλες τις Black Friday προσφορές της αγοράς και να αγοράσεις την ασφάλεια αυτοκινήτου σου από 5€/μήνα, την ασφάλεια αγροτικού σου από 8€/μήνα ή ακόμα και την ασφάλεια επαγγελματικού οχήματος σου από 10€/μήνα και να επωφεληθείς από τις επιπλέον εκπτώσεις του Black Friday που συνολικά φτάνουν έως 53%.

Οι εκπτώσεις Black Friday ξεκίνησαν σήμερα! Μην χάσεις τις προσφορές κορυφαίων εταιρειών που θα σε βοηθήσουν να εξοικονομήσεις ακόμα περισσότερα χρήματα. Μπες στο Pricefox και πάρε τις καλύτερες Black Friday προσφορές για την ασφάλεια αυτοκινήτου σου».

