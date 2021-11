Κοινωνία

Κολωνός: Τρένο παρέσυρε γυναίκα

Πεζή παρασύρθηκε από τρένο. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο βαριά τραυματισμένη.

(εικόνα αρχείου)

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στη λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως, στις γραμμές του τρένου.

Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, μία γυναίκα επιχείρησε να διασχίσει την ισόπεδη διάβαση στην Λένορμαν. Αποτέλεσμα ήταν να την παρασύρει η διερχόμενη αμαξοστοιχία.

Η γυναίκα απεγκλωβίστηκε τραυματισμένη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο "Γεννηματάς" σε σοβαρή κατάσταση.

