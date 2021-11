Αθλητικά

Champions League: Το ανάποδο ψαλίδι του Λεβαντόφσκι και το ρεκόρ του Ρονάλντο (βίντεο)

“Ζωγράφισε” ο Πολωνός στράικερ της Μπάγερν Μονάχου. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο οδήγησε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη νίκη επί της Βιγιαρεάλ.

Την πρωτιά στον 5ο Όμιλο πήρε η Μπάγερν Μονάχου με την πέμπτη σερί νίκη της, στο 2-1 επί της Ντιναμό στο Κίεβο.

Ο Λεβαντόφσκι “φιλοτέχνησε” το απόλυτο highlight της βραδιάς με το εκπληκτικό ανάποδο ψαλίδι με το οποίο άνοιξε το σκορ στο 14΄.

Ο Κομάν διπλασίασε τα τέρματα των Βαυαρών στο 42΄, ενώ το μόνο που κατάφερεαν οι Ουκρανοί ήταν να μειώσουν το σκορ, με τον Γκάρμας στο 70ο λεπτό.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο “υπέγραψε” την πρώτη επιτυχία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην… μετά Σόλσκιερ εποχή, καθώς πέτυχε στο 78΄ το κρίσιμο γκολ στο 2-0 επί της Βιγιαρεάλ στο “Μαδριγάλ”.

Έτσι, έστειλε την ομάδα του στους “16” του Champions League, ενώ παράλληλα έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην Ιστορία της Γιουνάιτεντ που σκοράρει σε 5 διαδοχικά ματς των ομίλων.

Νωρίτερα, όμως, ήταν ο Νταβίντ ντε Χέα που είχε πραγματοποιήσει την απόκρουση της χρονιάς σε προσπάθεια του Τριγκέρος στο 59΄ κρατώντας το “μηδέν” για την ομάδα του Μάικλ Κάρικ.

Το τελικό σκορ διαμόρφωσε στο 90΄ ο Τζέιντον Σάντσο και χρειάστηκε να περάσουν τέσσερις μήνες και 15 ματς όλων των διοργανώσεων για να πανηγυρίσει το πρώτο του γκολ με τους “κόκκινους διαβόλους”, οι οποίοι εξασφάλισαν την πρόκριση και κατά 90% την πρώτη θέση του 6ου ομίλου.

