Αναλώσιμοι 4: ο Τζέισον Στέιθαμ… οπλισμένος στην Θεσσαλονίκη (βίντεο)

Σκηνές από τα γυρίσματα της ταινίας “Expendables 4” ανήρτησε στα social media o Jason Statham.

Νέο βίντεο στα social media ανέβασε πριν από μερικά 24ωρα ο Τζέισον Στέιθαμ, από τα γυρίσματα της τέταρτης συνέχειας των «Expendables» στην Θεσσαλονίκη

Το βίντεο βρίσκεται στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, χωρίς να προσδιορίζει την τοποθεσία και έγραψε απλά για δεύτερη φορά την λέξη: #expendables4.

Σε αυτό, ο διάσημος σταρ οδηγεί μηχανή σε κάποιο κλειστό χώρο και αστειεύεται με τα μέλη του συνεργείου και της παραγωγής

Σε δεύτερο μέρος του βίντεο επιβαίνει και σε ένα τζιπ ως χειριστής ενός πολυβόλου.

Σε αυτή την σκηνή του γυρίσματος διακρίνονται και κάποια εργοστάσια στην περιοχή και παρότι στο κλιπάκι δεν κατονομάζεται το location πολλοί επιμένουν ότι είναι η Θεσσαλονίκη.

Μέχρι στιγμής μόνο μια τυχερή θαυμάστρια πέτυχε τον Στέιθαμ στο πλατό και από απόσταση εξέφρασε τον θαυμασμό της σε ένα video που ανέβασε στο TikTok, το οποίο έγινε viral.

