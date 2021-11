Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: θρήνος για τον Περίανδρο Χατζηγιάννη (εικόνες)

Ο χαμός του, σε ηλικία 41 ετών, από επιπλοκές του κορονοϊού, αποτέλεσε σοκ. Άφησε πίσω του δύο παιδιά, το ένα βρέφος λίγων μηνών.

Έχασε τη μάχη με τον κορονοϊό, σε ηλικία 41 ετών, ο Λαρισαίος καρδιολόγος Περίανδρος Χατζηγιάννης σκορπίζοντας θλίψη σε Λάρισα και Φάρσαλα, όπου διατηρούσε το ιατερίο του.

Ο Περίανδρος Χατζηγιάννης νοσηλευόταν από τις 12 Νοεμβρίου στην ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομεόυ Λάρισας, αλλά τελικά δεν κατάφερε να νικήσει τις επιπλοκές του κορονοϊού και κατέληξε σήμερα το μεσημέρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Περίανδρος Χατζηγιάννης ήταν ανεμβολίαστος και μάλιστα είχε τεθεί σε αναστολή λειτουργίας το ιατρείο που διατηρούσε στα Φάρσαλα.

Συνεργαζόταν με μεγάλη ιδιωτική κλινική στη Λάρισα, ενώ στο παρελθόν είχε εργαστεί και στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Ο Περίανδρος Χατζηγιάννης αφήνει πίσω του σύζυγο και δύο παιδιά, το ένα μάλιστα βρέφος λίγων μηνών.

