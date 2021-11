Αθλητικά

Champions League: Η Τσέλσι συνέτριψε τη Γιουβέντους (βίντεο)

Ισόπαλες αναδείχθηκαν Μπαρτσελόνα και Μπενφίκα. “Βροχή” τα γκολ στην Ελβετία. Αναλυτικά τα αποτελέσματα των αγώνων της Τρίτης.

“Φωτιά και λαύρα” η Τσέλσι, παρέσυρε 4-0 τη Γιουβέντους και πήρε προβάδισμα στην ισοβαθμία του 8ου ομίλου.

Βέβαια και οι δύο ομάδες έχουν εξασφαλίσει το “εισιτήριο” για τους “16”, αλλά η πρώτη θέση θα κριθεί στην τελευταία αγωνιστική (8/12) με τη “Γιούβε” (υποδέχεται τη Μάλμε) να έχει σαφώς πιο εύκολο έργο από την πρωταθλήτρια Ευρώπης (ταξιδεύει στην Αγία Πετρούπολη για να αντιμετωπίσει τη Ζενίτ).

Σε μεγάλους μπελάδες μπήκε η Μπαρτσελόνα, που δεν κατάφερε να νικήσει τη Μπενφίκα (0-0) στην Ισπανία, στην προτελευταία αγωνιστική των ομίλων του Champions League. Κάτι η αστοχία των παικτών της, κάτι η ικανότητα του Οδυσσέα Βλαχοδήμου στέρησαν από τους “μπλαουγκράνα” την ευκαιρία να “καπαρώσουν” μια θέση στην επόμενη φάση. Τώρα πλέον, στις 8 Δεκεμβρίου, πρέπει να νικήσουν την Μπάγερν στο Μόναχο για να εξασφαλίσουν την πρόκριση στους “16”, αφού σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η Μπενφίκα, που υποδέχεται την Ντιναμό Κιέβου, εφόσον νικήσει τους Ουκρανούς, έχει τον πρώτο λόγο.

Την πρωτιά πήρε η Μπάγερν Μονάχου με την 5η σερί νίκη της, στο 2-1 επί της Ντιναμό στο Κίεβο. Ο Λεβαντόφσκι “φιλοτέχνησε” το απόλυτο highlight της βραδιάς με το εκπληκτικό ανάποδο ψαλίδι με το οποίο άνοιξε το σκορ στο 14΄.

Στον 7ο όμιλο, το “θρίλερ” θα κορυφωθεί στην τελευταία αγωνιστική. Νίκησε η Σεβίλλη τη Βόλφσμπουργκ (2-0) και η Λιλ τη Σάλτσμπουργκ (1-0) κι έτσι τα πάντα θα κριθούν στις 8/12, με όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

Νωρίτερα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο “υπέγραψε” την πρώτη επιτυχία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη… μετά Σόλσκιερ εποχή, καθώς πέτυχε στο 78΄ το κρίσμο γκολ στο 2-0 επί της Βιγιαρεάλ στο “Μαδριγάλ”. Έτσι, έστειλε την ομάδα του στους “16” του Champions League, ενώ παράλληλα έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην Ιστορία της Γιουνάιτεντ που σκοράρει σε 5 διαδοχικά ματς των ομίλων.

Όσο για τη δεύτερη θέση του ομίλου, θα κριθεί στην τελευταία αγωνιστική στον “τελικό” Αταλάντα-Βιγιαρεάλ, αφού οι “μπεργκαμάσκι” κατάφεραν να... αποδράσουν από τη Βέρνη με ένα βαθμό στο συναρπαστικό 3-3 εναντίον της Γιουνγκ Μπόις.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των αγώνων της Τρίτης:

5ος Όμιλος

Ντιναμό Κιέβου - Μπάγερν Μονάχου: 1-2

(70΄ Γκάρμας - 14΄ Λεβαντόφσκι, 42΄ Κομάν)

Μπαρτσελόνα - Μπενφίκα: 0-0

6ος Όμιλος

Βιγιαρεάλ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: 0-2

(78΄ Ρονάλντο, 90΄ Σάντσο)

Γιουνγκ Μπόις - Αταλάντα: 3-3

(39΄ Σιμπάτσε, 80΄ Σιέρο, 84΄ Εφτί - 10΄ Ζαπάτα, 51΄ Παλομίνο, 88΄ Μουριέλ)

7ος Όμιλος

Σεβίλλη - Βόλφσμπουργκ: 2-0

(12΄ Χορδάν, 90+8΄ Ράφα Μιρ)

Λιλ - Σάλτσμπουργκ: 1-0

(31΄ Ντέιβιντ)

8ος Όμιλος

Τσέλσι - Γιουβέντους: 4-0

(25΄ Τσαλόμπα, 55΄ Ρις Τζέιμς, 58΄ Χάντσον Οντόι, 90+5΄ Βέρνερ)

Μάλμε - Ζενίτ: 1-1

(28΄ Ρικς - 90+2΄πεν. Ρακίτσκι)

