Κακοκαιρία στην Αττική: δεκάδες απεγκλωβισμοί πολιτών από την Πυροσβεστική

Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίστηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, στην Καλλιθέα και στο Παλαιό Φάληρο.

Περισσότερες από 80 κλήσεις, εκ των οποίων οι 20 αφορούσαν τον απεγκλωβισμό ανθρώπων από αυτοκίνητα ακινητοποιημένα λόγω της υψηλής στάθμης των υδάτων μετά την έντονη βροχόπτωση που έπληξε την Αττική δέχθηκε, το δίωρο από τις 22.00 ως τα μεσάνυχτα, το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής, που βρισκόταν από νωρίς σε αυξημένη ετοιμότητα σε όλες τις περιοχές όπου αναμένονταν έντονα καιρικά φαινόμενα.

Όπως ανακοινώθηκε από το Πυροσβεστικό Σώμα, το Κέντρο Επιχειρήσεων έλαβε 83 κλήσεις, στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, στην Καλλιθέα και στο Παλαιό Φάληρο:

Στην περιοχή Μοσχάτου - Ταύρου, 46 κλήσεις, εκ των οποίων 35 ήταν για αντλήσεις υδάτων και 11 για τη μεταφορά ανθρώπων σε ασφαλή σημεία.

Στην περιοχή της Καλλιθέας, 32 κλήσεις, 26 για αντλήσεις υδάτων και 6 για τη μεταφορά ανθρώπων σε ασφαλή σημεία.

Στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου, μία κλήση για άντληση υδάτων και άλλη μία για τη μεταφορά ανθρώπου σε ασφαλές σημείο.

Στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη, μία κλήση για άντληση υδάτων και 2 για μεταφορές ανθρώπων σε ασφαλή σημεία.

Από τις 20 κλήσεις για τον απεγκλωβισμό ανθρώπων, πυροσβέστες χρειάστηκε να επέμβουν σε τέσσερις, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις οι εγκλωβισμένοι κατάφεραν να απομακρυνθούν μόνοι τους ή με την βοήθεια άλλων πολιτών. Οι κλήσεις για βοήθεια συνεχίστηκαν σε όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Στην ανακοίνωση της Πυροσβεστικής επισημαίνεται ότι παραμένει σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών, καθώς και των συνοδών τους φαινομένων, ενώ οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εξελιχθούν τα φαινόμενα παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης, εφ' όσον απαιτηθεί, με διασπορά προσωπικού και οχημάτων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα.

Η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση εκδήλωσης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Εξάλλου, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην οδό Πέτρου Ράλλη, η οποία είχε κλείσει λόγω της υψηλής στάθμης των υδάτων, ενώ το πρωί αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος που είχε κλείσει στο Δέλτα Φαλήρου, στο ρεύμα προς Λ. Συγγρού και στον παράδρομο της Λ. Κηφισσού.

