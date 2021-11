Κόσμος

Ο Μπάιντεν προσκάλεσε 110 χώρες στη Ψηφιακή Σύνοδο για τη Δημοκρατία

Ηχηρές απουσίες αυτές της Τουρκίας και της Κίνας. Ποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν προσκλήθηκε.

Ο Τζο Μπάιντεν προσκάλεσε τους ηγέτες κάπου 110 χωρών να συμμετάσχουν στην ψηφιακή σύνοδο που θα οργανώσει τον Δεκέμβριο για τη δημοκρατία, συμπεριλαμβανομένων των κυριότερων δυτικών συμμάχων των ΗΠΑ, αλλά επίσης και του Ιράκ, της Ινδίας και του Πακιστάν, σύμφωνα με κατάλογο που αναρτήθηκε χθες Τρίτη στον ιστότοπο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Απουσιάζει από τον κατάλογο η Κίνα, βασικός ανταγωνιστής των ΗΠΑ σε διεθνές επίπεδο, αντίθετα με την Ταϊβάν, γεγονός που αναμφίβολα θα προκαλέσει οργή στο Πεκίνο. Απουσιάζει επίσης πλέον η Τουρκία, σύμμαχος των ΗΠΑ στο NATO.

Στη Μέση Ανατολή, μόνο το Ισραήλ και το Ιράκ προσκλήθηκαν στην ψηφιακή σύνοδο, με οικοδεσπότη τον αμερικανό πρόεδρο, που θα διεξαχθεί την 9η και τη 10η Δεκεμβρίου. Αραβικές χώρες που παραδοσιακά διατηρούν στενές σχέσεις με την Ουάσιγκτον –Αίγυπτος, Σαουδική Αραβία, Ιορδανία, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα– λείπουν από τον κατάλογο.

Ο Τζο Μπάιντεν προσκάλεσε πάντως τη Βραζιλία, όπου κυβερνά ο ακροδεξιός, πολύ αμφιλεγόμενος πρόεδρος Ζαΐχ Μπολσονάρου.

Στην Ευρώπη, η Πολωνία θα αντιπροσωπευθεί, παρά τις συνεχώς επανερχόμενες εντάσεις με τις Βρυξέλλες για το κράτος του δικαίου· η Ουγγαρία του ιδιαίτερα αμφιλεγόμενου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν δεν προσκλήθηκε.

Στην Αφρική, η ΛΔ Κονγκό, η Κένυα, η Νότια Αφρική, η Νιγηρία και ο Νίγηρας συγκαταλέγονται στα κράτη που προσκλήθηκαν.

