ΑΕΚ – χάντμπολ: “Τσάμπα” ήττα στην Πορτογαλία

H AEK γνώρισε την δεύτερη διαδοχική ήττα της για τον 4ο όμιλο του European League.

Τη δεύτερη διαδοχική ήττα της στον 4ο όμιλο του European League γνώρισε την Τρίτη η ανδρική ομάδα χάντμπολ της ΑΕΚ. Μετά την ήττα της περασμένης εβδομάδας από την Πέλιστερ στη Χαλκίδα, η ομάδα του Δημήτρη Δημητρούλια έχασε στη Λισαβόνα από τη Σπόρτινγκ με 31-30, σε αναμέτρηση για την 4η αγωνιστική, και «έπεσε» από την κορυφή της βαθμολογίας.

Κορυφαίος της Ένωσης, η οποία στο ημίχρονο προηγήθηκε με 15-14 και θα μπορούσε να πάρει την ισοπαλία, αλλά το σουτ του Ουγκάλντε στην τελευταία φάση του αγώνα σταμάτησε στο δοκάρι, ήταν ο Μυλωνάς με 6 γκολ. Πλάθα και Ουγκάλντε με πέντε τέρματα έκαστος τον ακολούθησαν σε απόδοση, ενώ πολύ καλός ήταν και ο Μπουκοβίνας με συνολικά 10/33 αποκρούσεις, την ώρα που την ΑΕΚ «εκτέλεσαν» οι Σένγκαρτ (8 γκολ) και Ταβάρες (7 τέρματα).

Διαιτητές: Άλβαρεθ Μάτα-Μπουσταμάντε Λόπεθ (Ισπανία). Παρατηρητής: Τρεσπίντι (Ιταλία). Δίλεπτα: 4-3. Πέναλτι: 4/4-2/4. Κόκκινες: 2:25 Τζηράς, 48:34 Πλάθα.

ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ (Ρικάρντο Κόστα): Αραούζο, Φρανσίσκο Μότα ντα Κόστα 1, Σουάρεθ 2, Τίντεμαντ 2, Γκαρσίας Ζοζέ, Ρουέσγκα 4, Σαλβαντόρ, Αρσενασβίλι 1, Γκασαμά 1, Ταβάρες 7, Γκασπάρ, Ραμίρες, Σένγκαρτ 8, Μπελκαϊέντ, Φολκές, Μαρτίμ Μότα ντα Κόστα 5.

ΑΕΚ (Δημήτρης Δημητρούλιας): Αραμπατζής 4, Μπριάτκα, Τζηράς, Άντζελιτς, Μυλωνάς 6, Ηλιόπουλος 1, Μπουκοβίνας, Πλάθα 5, Κοτσιώνης 3, Παπαδιονυσίου 2, Ουγκάλντε 5, Μπεντζιλαλί, Δικαιούλιας 1, Καλόμοιρος 3, Μπεριά.

Στο μεταξύ, η Νιμ απέσπασε ισοπαλία 25-25 στην Ελβετία από την Καντέτεν Σαφχάουζεν. Η γαλλική ομάδα κέρδισε πέναλτι σε «νεκρό» χρόνο και ο Μικαέλ Γκιγκού διαμόρφωσε το τελικό σκορ για τη Νιμ, στερώντας από την Καντέτεν Σαφχάουζεν την ευκαιρία να πανηγυρίσει την πρώτη νίκη της στη φάση των ομίλων. Νωρίτερα, η Πέλιστερ πανηγύρισε τη δεύτερη σερί νίκη της στον όμιλο, καθώς επιβλήθηκε στη Βόρεια Μακεδονία της ουγγρικής Ταταμπάνια με 33-20.

