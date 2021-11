Κεραυνός χτύπησε κρατούμενους

Κόσμος

Οι κρατούμενοι βρίσκονταν στην εσωτερική αυλή της φυλακής. Τέσσερεις από αυτούς νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Δεκατρείς κρατούμενοι σε φυλακή της βορειοδυτικής Ζιμπάμπουε χτυπήθηκαν από κεραυνό ενώ έτρωγαν το μεσημεριανό τους, όπως ανέφερε σήμερα η σωφρονιστική υπηρεσία.

Οι κρατούμενοι βρίσκονταν στην εσωτερική αυλή της φυλακής του Χουάγκε, όταν τους χτύπησε ο κεραυνός, γύρω στις 11.30 τοπική ώρα, είπε ένας εκπρόσωπος της σωφρονιστικής υπηρεσίας, ο Πίτερ Τσαπαρανγκάντα.

Όλοι τους μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Οι τέσσερις νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ η κατάσταση των υπόλοιπων εννέα κρίνεται σταθερή.

Οι κεραυνοί σκοτώνουν ή τραυματίζουν κάθε χρόνο πολλούς ανθρώπους κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού στη Ζιμπάμπουε.

